La golpearon, le robaron $700.000 en joyas y descubrió que el delincuente era su cuñado

Un robo tomó un giro inesperado en Santiago del Estero. Una mujer fue asaltada por un hombre que la agredió físicamente, le quitó joyas valuadas en $700.000 y se escapó. Luego, tras hacer la denuncia, tuvo una noticia inesperada: era su cuñado.

El robo ocurrió el pasado miércoles, cerca de la medianoche. Fue a pocos metros de la casa de la víctima de 47 años, en Las Termas de Río Hondo. Alrededor de las 23.30 un hombre se acercó a ella en la esquina de Núñez del Prado y Absalón Rojas, en el barrio de San Martín, reportaron los medios locales Info del Estero y Nuevo Diario.

Allí se inició un forcejeo, donde el hombre finalmente la tiró al suelo. Le propició varios golpes en el abdomen y, desde el piso, le robó la cartera. Contenía anillos, aros, pulseras y cadenas. La mujer calcula que las joyas estaban valuadas en alrededor de $700.000. Sin sus pertenencias y en shock por lo ocurrido, la víctima volvió a su hogar y no volvió a salir ese día.

Sin embargo, el jueves por la mañana la mujer se acercó a la comisaría más cercana para realizar la denuncia. Tras ello, la causa quedó en manos del fiscal Rafael Zanni. Fue entonces que, tras análisis de los testimonios de testigos y otros elementos de la investigación, la mujer reconoció a su agresor.

Con sorpresa, notó que se trataba del hermano de su pareja. Por el momento, el delincuente sigue desaparecido y la investigación continúa en curso y el fiscal ordenó varias medidas para encontrar al agresor y ver si es posible recuperar las joyas robadas. Se investiga como robo agravado por violencia.

Le robaron 22.000 dólares y joyas a una vecina de San Isidro

Dos delincuentes armados ingresaron a la vivienda de una mujer de 91 años, identificada como Teresa D. en San Isidro y le sustrajeron US$22.000, dos relojes de oro y joyas. Uno de los ladrones vivía en Mar del Plata y viajaba al conurbano bonaerense para, junto con su cómplice, protagonizar robos en casas que elegían al voleo, sin una inteligencia previa.

Tras el robo en la casa de Teresa D., los ladrones huyeron en un vehículo Peugeot 508 gris oscuro que habían dejado estacionado a pocos metros. El vehículo, filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, fue clave para identificar y detener a los dos sospechosos.

Ayer, tras 53 días de investigación, detectives de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, detuvieron en Mar del Plata a Adrián Jorge Luis M., de 37, uno de los presuntos autores del robo.

El sospechoso capturado en la costa atlántica es el segundo detenido. Su cómplice, Federico Marcial P., de 46 años, había sido apresado el mes pasado, tras ubicar el citado vehículo cuando circulaba por Ituzaingó.