Declaró la policía que atropelló a un ladrón que intentaba robar a automovilistas

La investigación por el violento episodio ocurrido en el Acceso Sudeste, en el que una oficial de la Policía de la Ciudad atropelló con su auto a un delincuente que intentaba asaltar a un motociclista, suma un nuevo capítulo legal.

Carlos Diéguez, abogado defensor de la uniformada, adelantó la estrategia procesal que buscará desvincularla totalmente de la causa por lesiones culposas.

Las imágenes muestran cómo el delincuente fue atropellado y salió despedido varios metros

“Pudo prestar declaración y hoy existen dos intervenciones de manera paralela”, explicó el letrado en diálogo con LN+. Según detalló, la situación judicial de la mujer es ambivalente: por un lado, se encuentra notificada en una causa por lesiones culposas debido al impacto; por el otro, figura como víctima de un robo en grado de tentativa, dado que la maniobra se produjo en el contexto de un asalto en curso donde los delincuentes habrían esgrimido armas.

El caso es llevado adelante por el fiscal Jorge Saizar, titular de la UFI N°5 de Quilmes. Para Diéguez, la labor del funcionario judicial ha sido equilibrada hasta el momento: “Es un fiscal muy bueno. Por ahora, viendo la parte humana, no ha tomado ningún temperamento restrictivo hacia la oficial de policía”.

Sin embargo, el impacto no solo dejó consecuencias para el delincuente. La oficial también sufrió lesiones: “Padece una lesión cervical como consecuencia de la maniobra brusca que tuvo que dar”, señaló el abogado, para graficar la violencia del momento en que la mujer decidió intervenir para evitar el robo al motociclista.

La defensa fue tajante al deslindar de responsabilidad a su asistida por la gravedad de las heridas que sufrió el asaltante, quien permanece internado en estado crítico en el Hospital Iriarte. “Los delincuentes tienen que entender que, en estas circunstancias, ellos mismos ponen en peligro a terceros. En este caso, el muchacho está al borde de la muerte: el delincuente genera su propia muerte”, sentenció Diéguez.

La oficial ya brindó una ampliación de su declaración testimonial y una informativa, lo que en el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires funciona como la antesala de una declaración indagatoria. Pese a esto, la defensa confía en un cierre rápido del expediente: “Si el fiscal no lo realiza de oficio, esta defensa va a plantear el sobreseimiento y la desafectación totalmente definitiva del proceso penal”.

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y en el casco de la víctima del robo, vuelve a poner en el centro del debate público los límites del cumplimiento del deber y la legítima defensa en situaciones de extrema flagrancia.