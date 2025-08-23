Búsqueda y captura. Atraparon a un prestamista que cobraba las deudas con sangre

Un intenso trabajo de inteligencia terminó con la captura de un peligroso delincuente con un extenso historial criminal. El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco.

El detenido, de 29 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, a cargo del juez Gustavo Banco, quien lo imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Según advirtieron fuentes oficiales a LA NACION, el hecho que motivó la investigación se había registrado el 13 de octubre de 2021, en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. A partir de la reconstrucción de la Justicia, el acusado se desempeñaba como prestamista y ejercía la usura sobre sus clientes, aplicando métodos de intimidación que incluían amenazas con armas de fuego y violencia extrema para exigir el cobro de las deudas.

Ese día, junto a un cómplice, el acusado irrumpió en la casa de dos hermanos que mantenían una deuda con él. Tras un breve intercambio de palabras en el que exigió el pago, sacó una escopeta y abrió fuego contra los moradores antes de huir del lugar. Como consecuencia del ataque, uno de los hermanos recibió perdigones en el pecho y falleció horas después, mientras que el otro hermano sufrió una lesión en la pierna derecha que, pese a la gravedad, no puso en riesgo su vida.

El operativo fue realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia de Buenos Aires, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional.

Tras ser radicada la denuncia, la investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, quien ordenó la intervención a la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA) para dar con el paradero del sospechoso.

Desde ese momento, el acusado desapareció del radar. Eliminó todo rastro, tanto en el plano de sus costumbres en el vecindario que frecuentaba como en su vida digital, Incluso, declaró un domicilio falso en el barrio porteño de Flores.

Ante ese escenario, los investigadores centraron sus esfuerzos en cruces de información, análisis minuciosos de datos y seguimientos encubiertos.

En paralelo, surgieron sus antecedentes penales: una causa de 2015 en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°44 por el delito de disparo de arma de fuego y otra registrada en 2017 tramitada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30, por el delito de abuso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de guerra.

El rompecabezas se completó cuando los detectives de la Policía Federal identificaron un domicilio en el barrio Esperanza de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, que el sospechoso compartía con su pareja. Durante varios días montaron guardias encubiertas y finalmente lo sorprendieron cuando salía de la vivienda. En ese momento, fue reducido y arrestado, evitando cualquier posibilidad de fuga.

Los federales pudieron identificar un domicilio en el barrio Esperanza de la localidad bonaerense de Virrey del Pino, que el sospechoso compartía con su pareja. Durante varios días montaron guardias encubiertas y finalmente lo sorprendieron cuando salía de su vivienda.

El hombre fue trasladado bajo custodia y permanece detenido en dependencias de la Policía Federal. Su caso quedó en manos del Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza, encabezado por el juez Gustavo Banco, que lo imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los investigadores tampoco descartan que pueda estar vinculado a otros delitos.