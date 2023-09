escuchar

Se había ido de la Argentina el 23 de julio pasado. En un vuelo de Air Europa, rumbo a España. Todavía no habían surgido inconvenientes, todo había salido como estaba planeado. M. A. B. había aterrizado en Madrid con la carga oculta en su cuerpo. Pero, una semana después, todo iba a comenzar a derrumbarse. La segunda “mula” –eufemismo que sirve para definir a las personas que introducen estupefacientes en su organismo para intentar burlar los controles y concretar el tráfico de drogas– había sido descubierta en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 78 cápsulas de cocaína. Entonces él, Luis Loza Quiroga, el presunto proveedor de la cocaína, ya no volvió al país. Sabía que, tarde o temprano, iban a identificarlo. No se equivocó: en las últimas horas, Blas, como apodan al sospechoso, fue detenido en Bolivia.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Loza Quiroga fue detenido en la ciudad de Cochabamba, donde había nacido en marzo de 1979. Pesaba sobre sus hombros una orden de captura nacional e internacional e Interpol había emitido una circular roja, notificación dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona a la espera de su extradición o entrega.

“Se hace saber que oportunamente se formalizará por la vía diplomática la solicitud de extradición del ciudadano Luis Loza Quiroga”, sostuvo el juez Marcelo Aguinsky, a cargo de la investigación, en un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto después de que recibiera la notificación de la detención del sospechoso.

La imagen del escáner del cuerpo de la "mula" con 78 cápsulas de cocaína

A fines de la semana pasada, el juez Aguinsky había rechazado el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Cristian Maceri, un estudiante universitario sindicado como el supuesto reclutador de “mulas”.

“Se encuentra acreditado en el marco de las actuaciones principales que era Maceri quien se ocupaba no solo de reclutar a las personas que se encargarían de los traslados, sino que también era el encargado de conocer el estado en el que se iban encontrando sus viajes y de que se coloquen la sustancia estupefaciente en las distintas partes de sus cuerpos, en pos de dificultar su detección por parte del personal preventor”, sostuvo el fiscal Emilio Guerberoff al fundamentar el dictamen con el que se opuso a la excarcelación del sospechoso.

El representante del Ministerio Público Fiscal, a la hora de emitir su opinión desfavorable a la excarcelación de Maceri, también tuvo en cuenta la información obtenida a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez Aguinsky.

“Dato no menor, y que incluso resulta de vital importancia al momento de fundar el temperamento ya anticipado y que se emitirá mediante este pronunciamiento, es que de las transcripciones aludidas también se desprende que Maceri exteriorizó ‘…tengo la próxima camada lista…', lo cual evidencia su clara intención de continuar concretando las tareas ilícitas por las que se encuentra procesado”, recordó el fiscal Guerberoff en su dictamen, al que tuvo acceso LA NACION.

El representante del Ministerio Público se refería a una conversación entre Maceri y Loza Quiroga, el presunto proveedor de la cocaína: “Esta chica [por M. A. B.] es la puerta a las otras, tengo la próxima camada lista”, fue la frase textual del estudiante universitario. Para Guerberoff, el diálogo es una prueba del “rol trascendental” que tuvo el estudiante de Ciencias Económicas, detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en su departamento de Palermo.

En la causa, además de Maceri y M. A. B., está procesada otra “mula”. Se trata de una joven de 20 años, solo identificada como A. S. F., de 20 años y vecina de Villa del Parque. Su detención, el 29 de julio pasado, en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando estaba por subir a un avión para volar a Barcelona, España, fue el puntapié de la investigación.