Cayeron 29 bomberos falsos: pedían plata en semáforos y montaban cuarteles truchos en la Ciudad

En los semáforos del barrio de Mataderos, la escena se repetía: personas vestidas como bomberos repartían folletos y pedían “una contribución” para comprar autobombas e insumos. Decían pertenecer a un cuartel sin habilitación ni dirección fija. Esa postal derivó en una investigación que terminó con 29 detenidos y el desmantelamiento de una red que, según las autoridades, montaba bases sin autorización para recaudar dinero con engaños.

Las detenciones se concretaron en distintos procedimientos Policía de la Ciudad

La Policía de la Ciudad detuvo a las 29 personas acusadas de integrar una organización que se hacía pasar por bomberos voluntarios para estafar a vecinos. Los procedimientos se realizaron en Mataderos, Lugano, Pompeya, Retiro y Parque Avellaneda, e incluyeron allanamientos en tres cuarteles sin habilitación y operativos en la vía pública.

La banda estaba integrada por 29 personas Policía de la Ciudad

En el operativo más reciente, concretado ayer en la avenida Piedra Buena al 3200, en Lugano, personal de la División Investigaciones Especiales de la fuerza porteña secuestró una gran cantidad de elementos vinculados a la causa: casi 20.000 comprimidos de medicamentos, [el 35% estaba vencido], frascos, alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios también vencidos.

Otros de los detenidos Policía de la Ciudad

Además, se hallaron cascos, chalecos, equipos de respiración, pantalones, matafuegos, maniquíes de primeros auxilios, mangueras, máscaras, tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores y tres vehículos.

Alcohol en gel, sueros y otros insumos sanitarios también vencidos Policía de la Ciudad

La investigación y los operativos fueron coordinados y encabezados por la fiscal Celsa Ramírez, de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35, especializada en delitos complejos.

Tenían también una ambulancia Policía de la Ciudad

En Mataderos, la Policía arrestó a 20 personas: 16 hombres y 4 mujeres, vestidas como bomberos que pedían dinero en semáforos de avenidas como General Paz y Alberdi, Eva Perón, Emilio Castro y Chávez. En ese procedimiento se incautaron $870.000, 1635 folletos, 15 credenciales falsas, 86 cascos y seis extintores de plástico, además de camisas, calcos, camperas, buzos, posnets y otros elementos.

Tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores y tres vehículos se secuestraron Policía de la Ciudad

En Pompeya, efectivos de la Comisaría Vecinal 4B identificaron a cinco personas vestidas de bomberos que pedían dinero en la vía pública y presentaron una fotocopia a color de una credencial de un supuesto cuartel.

Licencias falsas de bomberos Policía de la Ciudad

Otra intervención se realizó en el cruce de Carlos Perette e Islas Galápagos, en el Barrio 31-31 Bis, donde fueron detenidas tres personas: dos mujeres y un hombre, que habían instalado una base operativa con contenedores en la calle.

El resto de la banda Policía de la Ciudad

Allí se secuestraron un Ford Escort con prohibición para circular, una motocarro, una bicicleta y elementos típicos de bomberos: cascos, botas, arneses, cuerdas, tablas rígidas, un muñeco de RCP y kits de primeros auxilios.

Tablas de rescate, una motosierra, inmovilizadores y tres vehículos se secuestraron Policía de la Ciudad

Finalmente, en Parque Avellaneda, la Policía allanó un cuartel sin autorización situado en el barrio Cildañez, donde detuvo a un hombre y secuestró una escalera metálica plegable, calcomanías, tarjetas de comercios, zapatos, botas impermeables, un pantalón y remeras con la inscripción “Bomberos, Incendio, Rescate”.

Parte de la banda detenida Policía de la Ciudad

En todos los casos, los detenidos fueron imputados por usurpación de títulos y honores y trasladados a dependencias policiales para las diligencias correspondientes.