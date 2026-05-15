Una ambulancia para ocultar dinero y otros secretos de la banda detrás del contrabando de dólares desde los Estados Unidos

Había una clara división de roles para que el “engranaje” no fallara. Unos se encargaban de reclutar a las personas que iban a ser invitadas, a cambio de un pago de entre USS$5000 y US$7000, a Las Vegas, en los Estados Unidos, para hacerlas jugar en un casino. Otros tenían la tarea de capacitar e indicar cómo hacer las apuestas acorde al plan. También estaban los encargados de ingresar en la Argentina, sin ser advertidos, los dólares que se obtenían como ganancias. Y, por último, aparecían los “especialistas” en invertir el dinero en el circuito legal

Así actuaba una banda dedicada al contrabando de divisas, la fuga de capitales y el lavado de activos, según se desprende de una investigación que instruye el juez en lo penal económico Pablo Yaradola y de la que participa el fiscal Emilio Guerberoff, interinamente a cargo de la Fiscalía en lo Penal Económico N°3.

En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) hicieron 30 allanamientos donde secuestraron $47.425.590, US$518.735, 11 vehículos entre motos, camionetas y autos; 53 teléfonos celulares, joyas, tarjetas bancarias y documentación para analizar y avanzar en la causa.

Incautaron dólares durante los allanamientos PFA

Entre los vehículos secuestrados se encuentra una ambulancia con el logo de un centro médico dedicado a la medicina laboral que era utilizado para transportar altas sumas de dinero sin llamar la atención y poder evitar los controles.

“Hay pruebas de que alguna oportunidad hasta usaron la sirena de la ambulancia cuando transportaban el dinero. Lo hacían para no perder tiempo en medio del tránsito”, dijo a LA NACION una fuente con acceso al expediente.

Se trata de una investigación que comenzó hace dos meses tras información recibida por autoridades de la PFA. El viaje de exfutbolistas a Las Vegas, en los Estados Unidos, para hacer apuestas ya había sido dado a conocer por LA NACION en abril pasado cuando se informó de las denuncian que pesaban sobre Sergio “La Bruja” Berti, Norberto Ortega Sánchez, Sergio “El Ratón” Zárate y José “Turu” Flores. Anteriormente se había publicado el caso del periodista deportivo Enrique “Quique” Felman.

Cayó la banda que llevaba apostadores a un casino de Las Vegas

Berti, Ortega Sánchez, Zárate y Flores, según la citada información de abril pasado, fueron denunciados por el gigante del juego Resorts World Las Vegas con el objetivo de recuperar US$2,6 millones. Según la documentación presentada en esa denuncia, el casino sostiene que los exfutbolistas habrían incumplido el pago de instrumentos de crédito—similares a un cheque, pero para el juego—, conocidos como markers. Cuando la empresa intentó cobrarlos fueron devueltos por sus bancos por falta de fondos.

Cuando se supo la noticia de las denuncias que se tramitan en los Estados Unidos, en la Argentina ya se había iniciado una investigación, pero no se conocía públicamente. Se había puesto bajo sospecha a una organización dedicada al lavado de activos.

“Se investiga la existencia de una organización criminal de carácter transnacional, supuestamente liderada por Maximiliano Palermo con la asistencia de su padre, Juan Carlos Palermo, con base operativa en la Argentina y proyección funcional hacia los Estados Unidos, que habría utilizado el denominado turismo de juego a la ciudad de Las Vegas entre los años 2024 y 2025 como cobertura para desarrollar maniobras presuntamente vinculadas al contrabando de divisas, la fuga de capitales y el lavado de activos”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Los exfutbolistas citados y Felman son solo una “pequeña parte” de las personas reclutadas para ir a apostar a los Estados Unidos. Una primera hipótesis de los investigadores era que, entre 2024 y 2025, viajaron a Las Vegas 200 personas reclutadas por este grupo investigado. Pero con las pruebas reunidas hasta el momento sospechan de que hubo casi el doble de apostadores.

Los dólares secuestrados en los allanamientos PFA

“La organización criminal no solo envió exfutbolistas y periodistas a los Estados Unidos. También reclutó a jubilados que no sabían a hablar inglés para que vayan a apostar. integrantes de la banda viajaban con ellos y les indicaban cómo apostar”, explicaron voceros judiciales.

Uno de los procedimientos, de los que participaron detectives del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, con la colaboración de personal del Departamento de Investigaciones Especiales de la misma fuerza de seguridad, se hizo en la financiera de Juan Carlos Palermo.

“Parte de las ganancias que se obtenían con las apuestas eran transferidas a cuentas bancarias en paraísos fiscales. Otra parte del dinero en ingresado de forma ilegal en la Argentina”, dijo una fuente del caso. Todavía no se pudo determinar cómo eludían los controles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El dinero, según los voceros consultados, era invertido en negocios gastronómicos y en el rubro inmobiliario. “Hay sospechas de que integrantes de la organización criminal compraron o construyeron un edificio con las ganancias de la maniobra bajo investigación”, explicaron detectives del caso.

La flota de vehículos secuestrados por la Policía Federal Argentina PFA

Según fuentes de la PFA, los encargados de reclutar a los apostadores cobraban 7000 dólares por cada jugador que acercaban a la organización bajo investigación.

“El avance actual de la causa permite sostener que no se tratarían de conductas aisladas de personas individuales, sino de una estructura estable, con planificación, permanencia en el tiempo y distribución diferenciada de tareas. Las maniobras que realizaría la asociación tendrían como eje el reclutamiento de personas con visa estadounidense vigente para ser trasladadas a la ciudad de Las Vegas, donde se las utilizaría instrumentalmente en una secuencia que comprende capacitación previa, apertura de cuentas bancarias, obtención de créditos en casino, apuestas, apropiación de ganancias por parte de terceros, ingreso irregular de divisas al país y ulterior colocación de activos en circuitos aparentemente lícitos”, afirmó a LA NACION una calificada fuente judicial.

Vehículos decomisados en los allanamientos ordenados en la investigación sobre un red de lavado de dinero PFA

Según fuentes oficiales hay 23 personas identificadas y ahora se analizar las participaciones de cada uno en la “empresa criminal”.

Los allanamientos a cargo de la PFA se hicieron en la ciudad de Buenos Aires, en Martínez, San Isidro; en Olivos, Vicente López, en la ciudad de Mar del Plata y en los partidos de Lomas de Zamora., Ituzaingó, Lezama, Almirante Brown, Quilmes; en un camino rural sin número en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Rosario.