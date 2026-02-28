Cayó “Sandrinho”, prófugo por el homicidio del exsecretario de Turismo de Bariloche en una favela de Río de Janeiro

Este jueves, la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro arrestó a uno de los prófugos sospechados de haber asesinado a Gastón Burlón, exsecretario de turismo de Bariloche, en un intento de robo en una favela en diciembre de 2024.

Sandro da Silva Vicente, alias “Sandrinho”, de 25 años, fue arrestado junto a un cómplice luego de protagonizar un tiroteo con la policía estatal.

Video de la detención de Sandro da Silva Vicente y un cómplice

El jueves por la noche, un equipo del 2° Batallón de la Policía Militar (BPM) dispuso un cordón policial en la Zona Sur de Río de Janeiro [la más turística] con el objetivo de apresar ladrones de autos que suelen operar en el territorio.

El automóvil en el que se trasladaban Sandrinho y su cómplice fue interceptado cerca del Hotel Gloria, próximo a la Playa de Flamengo. De acuerdo con fuentes policiales, en ese instante se dio inicio a un tiroteo entre los efectivos y los delincuentes.

Luego del enfrentamiento, la policía encontró a Sandro herido dentro del vehículo y, al revisar sus antecedentes, descubrió una orden de arresto pendiente. Se le incautó una pistola y el vehículo, que tenía patente clonada.

Sandro da Silva Vicente en el momento de su arresto

Su cómplice se encontraba prófugo del sistema penitenciario y cuenta con 11 arrestos previos. Ambos criminales fueron trasladados al Hospital Municipal Souza Aguiar.

Intento de robo en la favela

El exfuncionario Gastón Burlón había viajado de vacaciones a Río de Janeiro con su pareja, Nadia Loza, exsecretaria de turismo de Salta, sus dos hijos y la novia de uno de ellos en diciembre de 2024.

Al segundo día de haber arribado, la familia, a bordo de un auto alquilado, fue a visitar el Cristo Redentor. En su regreso, y por un error del GPS, Burlón ingresó a la favela Morro dos Prazeres.

La favela se encuentra en el barrio Santa Teresa, territorio dominado por el grupo narcoterrorista Comando Vermelho.

Dentro del barrio, la familia fue abordada por cuatro delincuentes que, con intención de robarles, le dispararon en la cabeza y el pecho al exsecretario. Tras el ataque, Burlón perdió el dominio del vehículo -una camioneta Volkswagen Taos- y chocó contra una pared.

Ataque a un empresario del turismo argentino en Rio de Janeiro

“Todo fue muy rápido, alguien en moto levantó a uno de los delincuentes. Al otro no lo vimos más, pero ya no importaba nada más que salvar a Gastón y tratamos de evitar más pérdida de sangre haciendo presión en la herida”, relató Nadia Loza.

La víctima fue rescatada por efectivos de la Policía Militar y trasladada al Hospital Municipal Souza Aguiar, donde debieron operarlo. Burlón estuvo internado desde el 12 de diciembre de 2024 y murió el 13 de enero de 2025.

Miembros de la Delegación Especial de Apoyo al Turismo (DEAT), a cargo de la investigación, identificaron, además de a Sandrinho, posible autor material de los disparos contra Burlón, a tres hombres que habrían participado del ataque en la Zona Norte de Río de Janeiro.

Claudio Augusto dos Santos, alias "Jiló", otro de los prófugos por el homicidio

Se trata de Cláudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, Tiago de Oliveira y Raphael Corrêa Pontes, alias De Lara. Y hay un quinto sospechoso que estuvo involucrado en el intento de asesinato, pero todavía no ha sido identificado.