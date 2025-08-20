Cayó Shishi, el creador de Al Ángulo TV, una plataforma que transmitía ilegalmente fútbol, boxeo y Formula 1

Hace tres días, celebró que en X habían llegado a los 100.000 seguidores. “Como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera”. Hoy, Shishi o Gigi, un youtuber de 25 años, fue detenido por detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) en Paraná, Entre Ríos, acusado de ser el creador de "Al Ángulo TV", una plataforma que retransmitía de forma ilegal partidos de fútbol, peleas de boxeo y carreras de Fórmula 1.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales y voceros de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, una entidad integrada por operadores y programadores de servicios de TV por suscripción, proveedores de Internet, otras asociaciones de la industria, ligas de fútbol y empresas de tecnología.

“Tanto los sitios como el aplicativo Al Angulo TV se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles, con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales. Finalmente, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas”, explicó en un comunicado de prensa la Alianza contra la Piratería Audiovisual.

La investigación que llevó tras las rejas a Shishi es una derivación del expediente donde la Justicia había ordenado, el año pasado, el bloqueo de los sitios que hacían transmisiones ilegales conocidas como “fútbol libre” o “libre fútbol”.

El posteo en redes del detenido

“El creador de Al Ángulo TV creció mucho en el último tiempo desde el momento que se bloqueó fútbol libre. Primero hacían streming de TV desde una página web, que será incautada, y después, se cebó porque recaudó mucho dinero por medio de donaciones y el cobro de publicidad y abrió una aplicación para Android", dijeron fuentes judiciales.

El sospechoso fue detenido por orden del juez de Garantías Esteban Rossignoli, tras un pedido del fiscal Alejandro Musso, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (Ufeic) de San Isidro.

Shishi o Gigi está imputado de violación a la propiedad intelectual. Fue detenido en un operativo hecho por personal de la de División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paraná de la Policía Federal Argentina (PFA) y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Creció tanto que se había Al Ángulo TV se había transformado en una de páginas más visitar para la piratería de partidos de fútbol, sobre todo”, sostuvo a LA NACION una fuente de la investigación.

El sospechoso fue identificado después de que detectives policiales y judiciales hicieran un rastreo de los flujos de dinero y criptomonedas que obtuvo a partir de las donaciones de los usuarios y las publicidades vendidas.

🔥 “NO LES INTERESA OFRECERLE UN MEJOR SERVICIO A LA GENTE. SOLO QUIEREN GANAR GUITA CON EL FÚTBOL”



🎙️ Se lo conoce como “Gigi” y es el dueño de Al Ángulo TV, una plataforma digital que ofrece contenido deportivo.



✍🏼 Luego de la polémica publicidad de la Liga Profesional en la… pic.twitter.com/ynah5fIvQk — 351 Deportes (@351Deportes) June 5, 2025

“Shishi o Gigi potenció su ‘producto’. ‘Pirateaba’ todas transmisiones pagas de competencias deportivas de todo tipo. Y, además, mejoró la calidad y ofrecía un servicio de multicam, es decir, que en la misma pantalla se podían ver cuatro o cinco partidos a la vez”, dijo un detective que participó de la investigación.

Según el citado comunicado de prensa, “los datos aportados por la Alianza y LaLiga de España a la Justicia argentina ayudaron a constatar el modus operandi para retransmitir de manera ilegal y masiva eventos deportivos en vivo. Al Angulo TV operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado, y hace poco, inclusive, puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, logrando un alto impacto en la cantidad de visualizaciones de su contenido a lo largo del país, posicionándose, junto al aplicativo MAGIS TV, recientemente desmantelado por orden judicial, como uno de los dos canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país en la actualidad".

Bloque en vivo

El fin de semana comprendido entre el 31 de mayo pasado y 1 de junio último, en coincidencia con la final de la Champions y la goleada de PSG al Inter de Milán, y la victoria de Platense contra Huracán y la primera vuelta olímpica del club de Vicente López en la Primera División del Fútbol Argentino,se hizo un operativo inédito en la Argentina: se bloquearon “en vivo” sitios y apps que transmiten de forma ilegal el fútbol, series y películas.

Uno de los objetivos de los bloqueos fue Magis TV, “una aplicación de IPTV que ofrece partidos de fútbol, películas, series y televisión en vivo en infracción directa a los derechos de propiedad intelectual”, según fuentes de la investigación.

El ladrón que se roba la pelota, una de las imágenes de la campaña contra la piratería Captura

En septiembre del año pasado, la Justicia ya había ordenado el bloqueo de Magis TV, pero “lo inédito” de los operativos que se hicieron a fines de mayo y principios de junio fue que se trató de “procedimientos en vivo”.

“Por primera vez en la Argentina se aplicaron bloqueos no solo por nombre de dominio (DNS), mecanismo histórico usado en casos similares), sino también bloqueos por dirección IP, una técnica más sofisticada y efectiva. Para garantizar su precisión fue necesario realizar un análisis forense especializado mediante el cual se aislaron las direcciones IP utilizadas por las organizaciones criminales, evitando que se afectara la operación de servicios digitales legítimos”, afirmó una calificada fuente judicial que participó del procedimiento.