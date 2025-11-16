Cayó un sargento de la bonaerense acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Un sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue detenido este sábado acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una joven de 25 años en el Parque Pereyra Iraola. El sospechoso fue identificado como Jonathan Andrés Peralta, de 32, quien se desempeñaba en el Destacamento Vial Autopista Buenos Aires–La Plata. La captura se concretó en Florencio Varela, luego de una investigación que incluyó el análisis de imágenes y el rastreo de un vehículo robado.

El hecho ocurrió el jueves pasado en City Bell, a plena luz del día. Según la denuncia, la víctima caminaba por la calle 14 entre 474 y 476 cuando fue abordada por un hombre que simulaba trasladar una caja. El agresor arrojó el objeto, extrajo lo que parecía ser un arma de fuego y la obligó a subir a su vehículo, un Volkswagen Gol Trend. La joven fue inmovilizada y trasladada al Parque Pereyra Iraola, donde permaneció retenida durante aproximadamente tres horas.

De acuerdo con el relato incorporado a la causa, la víctima intentó escapar en el predio, pero fue reducida y sometida sexualmente sin preservativo . El atacante la interrogó y, tras esperar un encuentro con terceros que no se concretó, abandonó el lugar. Luego circuló por Camino General Belgrano hacia Camino Centenario y finalmente dejó descender a la joven, devolviéndole sus pertenencias, aunque se quedó con su automóvil.

Las imágenes de cámaras de seguridad resultaron clave para reconstruir el recorrido posterior al robo. Con declaraciones y comparativas de rostro, los investigadores determinaron que el autor sería personal policial. Así se individualizó el domicilio del sospechoso en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela.

En la jornada del sábado, personal de la DDI local montó una guardia encubierta en la vivienda. Peralta salió en un Nissan March blanco sin patente colocada, vehículo que registraba Pedido de Secuestro Activo por robo automotor. Fue interceptado en la colectora de la ruta 2 y, tras la requisa, se secuestró una pistola Bersa BP9CC calibre 9 con municiones, una chapa patente apócrifa, documentación y otros elementos vinculados al hecho.

El sargento quedó aprehendido bajo la carátula de robo calificado de automotor, abuso sexual y privación ilegal de la libertad. Interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 11, a cargo de Álvaro Garganta, y el Juzgado de Garantías N° 5. El acusado permanece detenido mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.