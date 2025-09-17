Cayó una banda de traficantes en La Plata: teñían a las cotorras y maltrataban a conejos y patos

En las últimas horas, efectivos bonaerenses de la ciudad de La Plata lograron desbaratar una banda que traficaba animales silvestres y los maltrataba. Durante los allanamientos encontraron cotorras pintadas y conejos y patos visiblemente en mal estado de salud.

Los operativos solicitados por la Justicia estuvieron a cargo de la comisaría 14a. de la localidad de Melchor Romero, según informó el medio local El Día. Fueron los propios habitantes de la zona los que dieron aviso de las irregularidades que sucedían en ese lugar, luego allanado.

Los oficiales lograron rescatar ocho cotorras pintadas, conejos y patos. La principal hipótesis es que los tenían para ser comercializados de manera ilegal. Cuando los encontraron, los animales se hallaban en malas condiciones sanitarias, al punto que debieron asistirlos con comida y bebida debido a su marcada desnutrición.

Cayó una banda de traficantes en La Plata: teñían a las cotorras y maltrataban también a conejos y patos Superintendencia de Seguridad

Tras ser incautados, los animales fueron trasladados de manera inmediata a una veterinaria para ser tratados en primera instancia hasta que se disponga su destino final. Por la investigación en curso, cinco personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia platense.

Cayó una banda de traficantes en La Plata: teñían a las cotorras y maltrataban también a conejos y patos Superintendencia de Seguridad

Detuvieron a un hombre que vendía prendas de piel de animales en extinción en redes sociales

Días atrás, un hombre de 85 años fue detenido por promocionar y vender prendas confeccionadas con pieles de animales en extinción —como ñandúes, yaguaretés y zorros— en redes sociales. Los atuendos estaban valuados en más de $335 millones.

Aquella causa se originó a partir de una denuncia en el marco de tareas contra la comercialización de fauna silvestre. Tras una investigación, se determinó que en un local del barrio porteño de Villa Crespo el acusado comercializaba indumentaria sin estar debidamente registrado.

También se detectaron videos publicados en redes sociales en los que el imputado promocionaba la venta de prendas confeccionadas con estos productos.