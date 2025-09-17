Habló el vecino que arrastró a un ladrón con su camioneta en San Justo

Este martes habló Diego, el hombre que con su Renault Duster arrastró a un supuesto ladrón en San Justo porque, según dijo, intentó robarle a su suegra. “Sólo lo arrastré por una cuadra, estoy cansado de esta gente”, dijo el vecino de La Matanza.

El hecho ocurrió este domingo cuando vecinos atraparon a un supuesto ladrón en la intersección de las calles Montañeses y Charrúa. Diego lo ató -junto a varios vecinos- a su camioneta Renault y lo arrastró hasta Canadá y Charrúa.

“Lo agarramos en la calle Barral. Lo corrimos 15 cuadras con la camioneta”, contó Diego, todavía con signos de nerviosismo. En diálogo con El Trece, dijo que su suegra lo llamó “desesperada”. “Me dijo ‘vení que me están robando, se quieren meter en mi casa’. Entonces fui”, continuó el hombre con su relato.

Indicó además que su suegra está con un tratamiento de diálisis, tiene artrosis y que espera una operación de cadera. “No le tuvo piedad. Mi suegra tiene pánico y se tuvo que ir [de su casa]”, aseveró Diego.

Habló el vecino que arrastró a un ladrón con la camioneta en San Justo

Luego de que su suegra lo llamó, Diego fue al lugar y vio que el supuesto ladrón intentaba escapar. “Cuando lo vimos empezó a correr. Yo solo le pedía los papeles de la camioneta, que los había robado, y me gritaba que no me iba a devolver nada”, aseguró. Fue tras ello que dijo que lo empezó a perseguir entre residentes de la zona para atraparlo.

“Lo arrastré una cuadra nomás. No lo até yo solo. Fuimos varios. Estoy cansado de esta gente”, justificó así su accionar. “Me decía que le iba a entrar [a robar] otra vez a mi suegra. Él es un rastrero de acá del barrio. Todos lo conocen”, insistió.

El caso

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires indicaron a LA NACION que personal policial lo identificó y que el hombre aseguró que no había robado nada y se trató de una confusión.

Al llegar a la comisaría, efectivos identificaron al hombre y constataron que presentaba “lesiones leves” producto del arrastre que había sufrido instantes previos.

Un hombre acusado de robarle a una mujer fue atado y arrastrado por vecinos en una camioneta

En su declaración, el acusado afirmó que los vecinos lo confundieron y creyeron que había cometido un hecho ilícito, motivo por el que decidieron atarlo a un vehículo y arrastrarlo. “Se negó a aportar más datos y a ser asistido, retirándose del lugar por sus propios medios”, precisaron las fuentes.