Chaco: tiene 14 años y mató a un hombre de una puñalada en una pelea en un partido de fútbol

Un adolescente de 14 años apuñaló a un joven de 28 durante un partido de fútbol de potrero que se disputaba en la localidad chaqueña de Gancedo. La víctima murió horas después en un centro de salud de la zona. Si bien el agresor fue demorado, es inimputable para la Justicia por ser menor de edad y quedó bajo la custodia de sus padres.

El violento hecho tuvo lugar este domingo en una cancha del barrio 12 de octubre, momento en el que se disputaba un partido de fútbol 5, en un predio conocido como “Cruz”. El joven fue identificado por los medios locales como Maximiliano Belizán. Faltaban unos pocos minutos para las 20 cuando, en medio de una pelea cuyos motivos aún se desconocen, el joven fue herido con un arma blanca a la altura del tórax.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado al hospital de Las Breñas, donde los médicos diagnosticaron que presentaba una herida de unos cinco centímetros en el hemotórax derecho. Ante la gravedad del hecho, fue derivado nuevamente al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde falleció a las 22.32 por un shock hipovolémico derivado de la lesión.

En tanto, los investigadores dieron con el domicilio del agresor y tras ser localizado lo trasladaron junto a su madre de 33 años a la comisaría local. La Fiscalía de Investigación N.º 3 de Charata, que primero caratuló la causa como tentativa de homicidio pero luego la cambió a homicidio, y el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 2 dispusieron la intervención de la Unidad de Protección Integral de Charata y ordenaron que el menor quedara bajo resguardo de sus progenitores, informaron los medios locales.

Durante el peritaje en la cancha donde sucedió el hecho, los efectivos secuestraron un cuchillo de tipo artesanal de unos 25 centímetros entre hoja y cabo, que sería el utilizado en el ataque.