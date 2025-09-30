Chocaron un camión y una camioneta en la ruta 9 en Córdoba: murió una mujer

Una mujer de 71 años perdió la vida este lunes tras un violento choque entre una camioneta Ford EcoSport y un camión Ford 1723 con doble acoplado en la Autopista Córdoba-Rosario, en el departamento Marcos Juárez, a la altura de la localidad de Leones, provincia de Córdoba. El accidente dejó, además, dos heridos de consideración que fueron trasladados de urgencia al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez.

El episodio ocurrió en el kilómetro 462 de la Ruta Nacional Nº9. De acuerdo con los primeros informes oficiales, la víctima fatal viajaba como acompañante en la camioneta junto a otra mujer de la misma edad y un hombre de 68 años. Ambos sobrevivientes sufrieron lesiones graves y permanecen internados en el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez donde reciben atención especializada. El camión Ford 1723 involucrado era conducido por un hombre de 53 años, que resultó ileso tras el impacto.

Según detallaron fuentes policiales a LA NACION, personal de la Policía Caminera se hizo presente en las inmediaciones para controlar la circulación. Las causas del siniestro todavía se encuentran bajo investigación. La fiscalía de Marcos Juárez, interviniente, dispuso peritajes en el lugar, la toma de testimonios y la revisión de las condiciones mecánicas de ambos vehículos, con el objetivo de determinar la modalidad del choque y eventuales responsabilidades penales.

Un hombre murió tras volcar en la Ruta Nacional 36

Un incidente vial registrado el domingo por la tarde en el kilómetro 649 de la Ruta Nacional 36, a la altura de la localidad cordobesa de Alcira Gigena, dejó como saldo la muerte del conductor de una camioneta Toyota Hilux y varios heridos que debieron ser trasladados de urgencia al Hospital Municipal de Alcira Gigena.

Según publicó el medio local CBA24N, el vehículo se despistó en plena tarde, salió de la calzada y quedó volcado a un costado de la ruta. Cuando los primeros uniformados llegaron a la escena constataron el deceso del chofer, que no resistió el impacto. Los demás ocupantes, cuyas identidades aún no trascendieron, fueron asistidos por personal de emergencias médicas y derivados en ambulancias al centro de salud de Alcira Gigena.

Efectivos de la Policía de Córdoba trabajaron en la zona hasta avanzada la tarde, preservando la escena y coordinando las pericias de rigor. Se dispuso además un operativo especial de tránsito con cortes parciales en la ruta y trabajos sobre la banquina, por lo que se solicitó a los automovilistas circular con extrema precaución.

El siniestro se encuentra bajo investigación judicial. Entre las diligencias realizadas, los magistrados dispusieron la recolección de testimonios de posibles testigos presentes al momento del hecho, el análisis del estado de la calzada y la incautación de la camioneta para la realización de las pericias mecánicas que permitirán determinar si el vuelco respondió a una falla técnica o a un error de conducción.