Chocaron un colectivo y un camión en General Paz: atendieron a los heridos y hay caos de tránsito

El tránsito hacia la General Paz se colapsó este viernes cerca del mediodía después de un fuerte choque entre un colectivo y un camión que derivó en un megaoperativo de la Policía y los servicios de emergencia.

La colisión se produjo en una de las colectoras, a la altura de Roberto Goyeneche, en el barrio de Saavedra, mano hacia el Río de la Plata.

La circulación en la General Paz tuvo que ser cortada para que descendiera el helicóptero del SAME, bajaran los médicos y atendieran a los heridos, que fueron inmovilizados sobre el asfalto, como así también para el despliegue de personal de Autopistas.

Trabajos del SAME dentro del colectivo donde quedaron atrapados el chofer y parte de los pasajeros Gentileza

El choque se produjo cuando el colectivo de la línea 57 impactó contra la parte trasera de un camión con semirremolque que llevaba un contenedor.

A los efectivos de la comisaría vecinal 12A y del SAME -entre ellos su titular, Alberto Crescenti- que llegaron al lugar se sumaron bomberos de la Ciudad de la estación Villa Urquiza e integrantes del Grupo Especial de Rescate (GER)-Saavedra. Y es que, debido a las deformaciones de la carrocería del micro por el golpe, debieron utilizar herramientas hidráulicas para permitir que los médicos ingresaran y realizaran en el interior del vehículo el triage de las víctimas de acuerdo a la gravedad de cada cuadro. Asimismo, para facilitar el descenso de aquellos pasajeros que revestían casos leves.

El rescate en el colectivo

En ese momento, pudieron constatar que ninguno de los ocupantes había muerto, pero sí había decenas de heridos. A cuatro de ellos tuvieron que restringirles los movimientos antes de extraerlos del colectivo.

Tras evacuar a todo el pasaje y al chofer se realizó una segunda revisión, ya sobre la calzada, y ahí se los dividió de acuerdo a la complejidad de las heridas (en rojo, amarillo y verde) para comenzar con los traslados.

Las imágenes que grabó una pasajera del choque en General Paz

Pasadas las 11.30 terminaron las derivaciones, pero continuaban las tareas para reestablecer las condiciones de seguridad y así retirar los vehículos involucrados en el choque.

Operativo por choque en la General Paz

“Fueron un total de 47 asistidos y 24 trasladados. Tres de ellos, por el SAME aéreo, porque tenían traumatismos de tórax y de cráneo, y por una cuestión de seguridad y por los estudios que se les tienen que hacer fueron prioritarios y rojos", detalló Crescenti, quien sin embargo aclaró que ninguna de estas tres personas están en riesgo de vida.

“El resto fueron códigos amarillos, con lesiones de heridas cortantes por vidrios, por pasamanos, gente que cayó de los asientos... Son espacios confinados de difícil acceso pero el trabajo conjunto permitió, en forma organizada y operativa, finalizar con éxito. Por suerte no hubo víctimas fatales”, dijo y contó que al chofer lo trasladaron a un hospital porteño. “Le dijimos que se tranquilizara, que los bomberos lo iban a sacar. Había quedado atrapado. Con tabla larga y collar lo sacamos, está en buenas condiciones”, indicó.

Operativo por choque en la General Paz

Por su parte, el jefe de bomberos de la Ciudad, Pablo Giardina, agregó que el chofer del camión fue otro de los derivados, con traumatismos. “Estaba afuera del habitáculo, consciente, pudo salir por sus propios medios”, se limitó a decir.

El testimonio de una pasajera

En tanto, una de las mujeres que viajaba en el colectivo contó a LN+ que salió desde Pilar y que se dirigía a Palermo.

“Estaba repleto, lleno [el micro]. No había gente parada, creo. Yo estaba en el medio, del lado de la ventanilla. Estaba mirando mensajes en el celular y me agarró de sorpresa. Fue un impacto impresionante y había vidrios por todos lados. Quedó el colectivo como un acordeón. Es como si se hubiera cruzado el camión y tuvimos que frenar. Había gente lastimada, llorando, a los gritos. Pero en seguida vinieron el SAME, la Policía, todos. Pero no podíamos salir porque estaba la puerta bloqueada. Todos mayores éramos, íbamos a trabajar", narró.