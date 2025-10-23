Choque múltiple e incendio en la Panamericana: hay cinco muertos y varios heridos

Un choque múltiple se produjo este jueves que involucró a dos camiones y dos vehículos en la Panamericana. Registran al menos cinco muertos y varios heridos, confirmaron a LA NACION desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Tras el impacto, se generó un gran incendio que acaparó a los vehículos y lleno las inmediaciones de humo.

El accidente fue a la altura del ramal de Campana, al kilómetro 70. El desvío es total hacia la colectora en el kilómetro 73, mano a Capital Federal.

Se realizó un corte total del tránsito en ambas manos para realizar tareas periciales viales y forenses. Hay una fila de vehículos que abarca, por lo menos, diez kilómetros en sentido a la ciudad de Buenos Aires.

El medio local Campana Noticias reportó que un camión, que circulaba con sentido a provincia, se cambió de carril y provocó que un auto Citroën C4, que estaba detrás, terminara debajo de él. Luego, ambos cruzaron el guardarraíl en medio del descontrol y pasaron a la mano contraria. Allí impactaron contra otro camión y auto.

Choque múltiple e incendio en Panamericana

Serían los dos vehículos de gran porte los que se incendiaron. Las imágenes que se difundieron en redes sociales mostraban a un camión con un contenedor de la compañía CMA CGM prendido fuego. Las llamas eran abundantes y expandían un fuerte humo negro. Debajo de él, se encontraba el auto gris aplastado en todo su costado derecho.

Atrás del camión se encontraba otro vehículo de gran porte y, entre medio de ellos, lo que parecía ser una camioneta calcinada.

Un amplio operativo se despliega en la zona en el que participan Bomberos de Campana y Zárate, la policía, SAME y Defensa Civil bonaerense. También equipos de seguridad de la concesionaria.

Choque múltiples entre dos camiones y dos vehículos

Noticia en desarrollo