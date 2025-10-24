Paso a paso: así fue el operativo para encontrar a Lourdes de Bandana

Tras un día entero de búsqueda, la Policía de la Ciudad halló a la cantante Lourdes Fernández, conocida por su paso por el grupo de pop Bandana, en el departamento de su expareja, Leandro Esteban García Gómez, descompensada y con un estado de salud deteriorado.

La artista ya había denunciado años atrás al empresario por violencia de género y tras una presentación de su madre ante la Policía (la mujer declaró que su hija podía estar siendo retenida por esta persona), las autoridades montaron un operativo para encontrarla.

La denuncia de la madre

Luego de que la madre de Lourdes, Mabel López Arias, pidiera a las autoridades que se averigüe su paradero ya que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre, la Justicia le tomó testimonio. La mujer indicó que desde hacía años Fernández mantenía un vínculo conflictivo con García Gómez.

El testimonio de la mamá de Lourdes al radicar la denuncia por la desaparición de su hija

El empresario cuenta con antecedentes judiciales por hechos de violencia.

Inicio de la investigación

Luego de la declaración de la mujer, se abrió una investigación que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo del juez Santiago Bignone.

Por orden judicial, personal policial se acercó al domicilio de García Gómez, ubicado en Ravignani 2186, barrio porteño de Palermo. Los agentes fueron recibidos por el empresario, quien se mostró ofuscado para con el personal policial. El hombre no dejó que la Policía revisara todo el departamento, aseguró que Fernández ya no vivía con él y negó que ella se encuentre ahí.

La aparición de Lourdes

Poco después, a través de su cuenta de Instagram, Lourdes publicó un video para demostrar que estaba bien, pero su mensaje fue confuso, no se entendían sus frases y alegó una gripe.

Apareció Lourdes de Bandana tras la denuncia de su madre ante la policía: “Estoy perfecta”

Ante el aumento de la preocupación y la manifestación de sus allegados de que seguían sin tener contacto directo con ella, Fernández se comunicó con la Policía de la Ciudad para informar que estaba bien.

“Con esto se van a dar cuenta de que estoy re bien. Muchísimas gracias”, dijo la artista en diálogo con una efectivo de la policía. Fue por videollamada que entró en contacto con el área de Búsquedas de Personas. Aunque afirmó estar bien, no quiso decir dónde se encontraba.

Lourdes de Bandana en diálogo con la Policía

La orden de allanamiento

En este contexto, el fiscal Lugones solicitó ante el juez que se realice un allanamiento en el domicilio de García Gómez y que declaren ante la Justicia el productor, el representante y las compañeras del grupo musical que trabajan con Lourdes.

Efectivos policiales ingresaron a la casa de la expareja de Lourdes

Finalmente, el allanamiento fue realizado el jueves por la noche. Lourdes Fernández fue encontrada dentro del departamento de su expareja descompensada.

Fue puesta a resguardo y trasladada al Hospital Fernández para una evaluación médica integral.

Leandro García Gómez, el ex de Lourdes de Bandana detenido Policía de la Ciudad

En tanto, García Gómez quedó detenido con una imputación provisoria por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. Permanece en la Comisaría 4 de Barracas y será indagado en las próximas horas.