Una mujer manejó seis kilómetros a contramano por la Panamericana y provocó un choque

Una mujer a bordo de un Toyota Corolla condujo varios kilómetros a contramano por la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Campana. La imprudente maniobra forzó un operativo policial para detenerla y provocó un accidente vial.

La secuencia, grabada por las cámaras del Centro de Monitoreo de Campana, inició en el acceso de la colectora norte y la calle Chiclana, en las inmediaciones de la planta de la firma Holcim, cuando los automovilistas se vieron sorprendidos por el avance en contramano del Toyota Corolla.

Una mujer se subió a la Panamericana manejó a contramano

La mujer recorrió aproximadamente seis kilómetros en sentido contrario al tránsito, ignorando las señales de advertencia, hasta ser finalmente interceptada a la altura de la calle Schinoni y la colectora sur.

El episodio alcanzó su punto de mayor dramatismo en el kilómetro 70, donde las fuerzas de seguridad intentaron establecer un bloqueo para frenar el avance del Corolla. En ese contexto una camioneta Toyota Hilux impactó contra uno de los patrulleros que participaba del cerco.

Como resultado de la colisión, dos efectivos policiales y el conductor de la camioneta debieron ser trasladados a un hospital cercano, aunque sin heridas de gravedad.

Unos metros más adelante, los policías lograron interceptar y detener a la mujer quienes procedieron a realizarle el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado negativo. La principal hipótesis apunta a una severa desorientación de la conductora al momento de ingresar a la autopista.