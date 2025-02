Ciberdelitos : Cómo evitar trampas al conectarse con vendedores en las redes sociales y qué hacer en caso de una estafa

Las compras mediante plataformas online son una de las opciones cada vez más utilizadas por los consumidores. Elegir el producto y recibirlo poco después en la propia puerta representa una ventaja. Pero como en tanto otros lugares, el comercio digital también puede ser terreno de estafadores. Los métodos de fraudes son variados, incluso cambian en forma constante. Por eso, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo de Horacio Azzolin, no solo recolecta las denuncias y promueve las investigaciones, sino también emite cotidianas recomendaciones para evitar las trampas. Propuestas demasiado atractivas en su precio y sin posibilidad de lectura de la opinión de usuarios es uno de los elementos a tener en cuenta antes de ingresar los datos de tarjetas de crédito, indicó la fiscalía que trabaja sobre ciberdelitos.

“Me estafaron con la compra de una camisa en un sitio de Instagram, puse los datos de mi tarjeta y me avisaron que el paquete llegaba en una semana, pasaron como quince días y busqué el sitio para reclamar, no solo me habían bloqueado o desaparecido, sino que usaron mi tarjeta para comprar por más de siete mil dólares” contó una mujer, que aceptó ser identificada por su nombre de pila, Chantal al detallar su caso a LA NACION. Y agregó “Jamás me sentí tan estúpida porque me estafaron en mi buena fe”.

Otra de las personas que sufrieron una estafa fue Carlos, que compró una raqueta de tenis usada por una página de Facebook. “La pagué un treinta por ciento menos que una nueva, me llegó una caja vacía solo con unas cuerdas de marinero”, comentó. Su pareja, en tanto, señaló: “No puedo creer como sitios de internet, que te piden todos los datos, permiten que ocurran estas cosas, igual mala nuestra por creer que vivimos en un mundo generoso”.

Piratas informáticos siempre están al acecho para conseguir información bancaria

Martina, una adolescente acostumbrada al mundo digital, dijo: ”Yo viajo mucho, mi trabajo son los lugares de esquí, todas mis compras las realizo online, la verdad no tuve problemas, hasta que hace uno meses compré unos anteojos nuevos para mi próximo viaje, además de nunca recibir nada me clonaron mis datos y me hicieron unas compras costosas, aún estoy con problemas en el banco, es lamentable toda esta situación.”

Por otro lado, Inés contó su experiencia como vendedora: “Tengo un sitio en Instagram de carteras y zapatos, nunca tuve un problema ni tampoco quejas de mi sitio, siempre cumplo con las fechas, los precios no los publico porque la plataforma no me lo permite”. Para los emprendedores, la comercialización digital minorista es una puerta por la que pueden ingresar en el mercado, pero esa oportunidad plantea oportunidades y amenazas, ya que del otro lado del mostrador virtual el riesgo es que aparezca en línea una página que copie su portada para enmascarar una estafa, por eso siempre los vendedores en plataformas están atentos a las interacciones con los clientes.

En ese contexto, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia advirtió sobre fraudes en la compra de productos ofrecidos a través de perfiles de Instagram. Y detalló los aspectos que un comprador debería tener en cuenta para resguardarse de estafas digitales. A través del portal oficial de noticias del Ministerio Público Fiscal, la Ufeci detalló puntos que deberían llamar la atención a quienes realizan adquisiciones online.

La fiscalía especializada en ciberdelitos explicó que al analizar una cuenta de Instagram debe tenerse presenta que “la cantidad de seguidores puede ser engañosa , pues las cuentas que se utilizan para fraudes pueden comprarlos, o puede tratarse de una cuenta genuina cuyo propietario perdió el control por un acceso ilegítimo”. Frente a esa situación, se plantea que es importante observar la cantidad y frecuencia de las publicaciones, ya que las cuentas reales suelen publicar su contenido a lo largo del tiempo. Este aspecto puede advertirse en la fecha de las publicaciones. Si una cuenta tiene pocas publicaciones y/o todas se realizaron con muy poca diferencia de tiempo, puede ser un indicador de fraude . “Un vendedor auténtico publica periódicamente, usualmente una vez al día, buscando que el algoritmo de la aplicación ponga de relieve sus contenidos”, se consignó.

Otro elemento sobre el que advirtieron los fiscales que investigan fraudes online apuntó a visualizar los comentarios en las cuentas de Instagram que ofrecen productos. Y se señaló que las cuentas con uso fraudulento suelen tener restringidas las interacciones con los usuarios para evitar que víctimas alerten a quienes visitan ese perfil con intención de concretar una compra.

Además, se indicó la importancia de comprobar “la transparencia de la cuenta, que puede chequearse haciendo clic en los tres puntos en el extremo superior de la aplicación. Si la cuenta ha cambiado muchas veces de nombre y/o fue creada hace poco tiempo y tiene muchas publicaciones, todo ello en su conjunto puede ser un indicador de fraude. Allí también figura la ubicación de la cuenta, aspecto que permite advertir si en el ofrecimiento de sus productos se muestra como local pero opera desde otro país”.

Claro que el propio producto ofrecido puede dar señales de que se está frente a un potencial fraude. Es que las cuentas usadas por ciberdelincuentes tienden a promover mercadería que es difícil de conseguir “porque tienen importadores y distribuidores exclusivos o porque están agotados” o a precios demasiado por debajo del valor de mercado.

El fiscal Horacio Azzolin, a cargo de las investigaciones de ciberdelitos El Tribuno Salta

Más allá de los consejos para eludir propuestas de riesgo en la comercialización online, la Ufeci emitió también recomendaciones para las víctimas de estafas digitales. En ese sentido, se detalló la importancia de hacer la denuncia y de tener en cuenta varios puntos que resultarán vitales para los investigadores y para contener el daño provocado por un fraude. Por eso, los fiscales recomendaron:

Guardar capturas de pantalla de todo el material con que se cuente: de la cuenta, de la publicación del producto elegido y de la publicidad con la que se llegó a esa publicación.

de la cuenta, de la publicación del producto elegido y de la publicidad con la que se llegó a esa publicación. Esas cuentas suelen cambiar de nombre, por lo que es importante anotar la URL de la cuenta , que aparece en la barra del navegador o haciendo clic en los tres puntos de la parte superior de la aplicación.

, que aparece en la barra del navegador o haciendo clic en los tres puntos de la parte superior de la aplicación. Tomar capturas de pantalla de los mensajes con la cuenta dentro de la aplicación o a través de otro sistema de mensajería, como WhatsApp o correos electrónicos. El chat de WhatsApp puede exportarse a un archivo, que servirá de evidencia.

Si el pago fue por transferencia, tomar nota del CBU/CVU del destinatario. Debe avisarse cuanto antes de esta operación tanto al banco o billetera virtual de la cuenta desde la cual se giró dinero.

Si el pago fue con tarjeta de débito o crédito y se le informaron los datos a los estafadores, avisar rápidamente a la operadora de la tarjeta para bloquear posibles intentos de compras fraudulentas.

Si durante la operación la víctima pasó fotos de su documento, es posible que sus datos sean utilizados en su contra. Es importante pedir la renovación del DNI para evitar que ese ejemplar siga siendo válido.

Por María Cabrera

Temas Estafas virtuales