Claudio Contardi fue trasladado al mismo lugar donde están alojados los asesinos de Fernando Báez Sosa

Tras la condena a 19 años de prisión por los abusos sexuales de los que fue víctima su exesposa Julieta Prandi, Claudio Contardi fue trasladado a la Alcaidía Departamental de Melchor Romero, en La Plata.

Se trata del mismo lugar donde están alojados los ocho jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, crimen ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Así lo informaron a LA NACION fuentes oficiales. Contardi pasó la noche en una comisaría de la policía bonaerense situada en Matheu, partido de Escobar, y hoy a primera hora fue trasladado.

“Ya ingresó en la Alcaidía La Plata 3, en Melchor Romero”, explicaron las fuentes consultadas.

Las alcaidías dependen de la Dirección Provincial de Alcaidías Departamentales del Ministerio de Justicia bonaerense, no están bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El momento en el que Contardi fue condenado

Contardi fue condenado ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 del Departamento Judicial Zárate-Campana.

En el veredicto, los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar ordenaron su inmediata detención. Contardi había llegado en libertad al juicio. Fue esposado antes de que se terminara de leer el fallo y fue trasladado, primero, a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Campana. Pasó la noche en una comisaría de Matheu, en Escobar, hasta hoy a la mañana que fue llevado a Melchor Romero.

Julieta Prandi, emocionada tras la condena Fabián Marelli

“Le digo a las personas que están viviendo estas situaciones y todavía no obtienen justicia, que tengan esperanza, porque ahora pueden animarse a denunciar” , sostuvo a LA NACION Prandi tras las condenas.

En su alegato, el fiscal Christian Fabio, funcionario judicial que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, había solicitado la pena de 20 años para Contardi.

“Espero que se pronuncien con veredicto de culpabilidad. No quedan dudas para la fiscalía de su participación en los hechos aberrantes y sostenido por cada una del resto de las pruebas que trajimos a esta sala. Por ello, solicito que al momento de decidir se pronuncien por un veredicto condenatorio, 20 años de prisión por ser autor responsable penal del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por causar un grave daño mental a la víctima”, había sostenido el representante del Ministerio Público en el comienzo de su alegato.

A continuación explicó: “Señores jueces, para esta fiscalía no quedó ninguna duda: quedó debidamente demostrado que por el año 2015, posterior al 28 de julio, hasta marzo de 2018, fecha en que se mudan a Martínez, el señor Contardi en oportunidad de estar en pareja con Prandi, durmiendo en la habitación del domicilio conyugal del barrio privado Septiembre, en Escobar, en horas de la noche abusó sexualmente, en reiteradas oportunidades, ejerciendo amenazas y violencia física tomándola del cuello y del cabello por detrás y accediendo a ella carnalmente, ejerciendo violencia psicológica, diciendo que era su obligación tener relaciones sexuales por ser su mujer. Era una relación asimétrica de poder".

Los jóvenes condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa Santiago Hafford

Como se dijo, en la alcaidía de Melchor Romero están alojados los asesinos de Báez Sosa: Máximo Thomsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, y Matías Benicelli, condenados a prisión perpetua por haber sido encontrados culpables del delito “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves [por los golpes que recibieron los amigos de la víctima]”.

También cumplen condena otros tres jóvenes que participaron del crimen: Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi, y Blas Cinalli, de 21, fueron condenados a la pena de 15 años de prisión por ser “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves”.