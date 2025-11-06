Comenzó el jury y adelantaron que pedirán la destitución de la jueza Julieta Makintach

Después de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan, diera por comenzado el jury, los acusadores adelantaron que pedirán la destitución de la jueza Julieta Makintach, la magistrada que quedó bajo sospecha cuando quedó al descubierto su participación estelar en el documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hay responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, debate en el que ella participaba como integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

“ Esta acusación pretende demostrar que la magistrada, en su calidad de jueza, decidió personalmente participar en un video, en un proyecto audiovisual sobre el juicio en el que juzgaba la responsabilidad de hombres y mujeres vinculados presuntamente a la muerte de Diego Maradona, con el fin de explotarlo comercialmente ”, sostuvo la fiscal general de Necochea, Analía Duarte, a cargo de la acusación pública.

Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro Nacho Amiconi

Antes de anunciar que pedirá la destitución de la magistrada, sostuvo que la jueza Makintach afectó la imagen de todo el Poder Judicial . “Nos avergonzó ante todo el mundo”, afirmó.

Y explicó: “ Le atribuyo incompetencia y negligencias demostradas en sus funciones; incumplimiento en los deberes inherentes a su cargo; parcialidad manifiesta, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad ”.

Para finalizar, sostuvo: “Todos estos hechos serán demostrados fehacientemente. Entendemos que ha perdido las condiciones que la Constitución exige para el ejercicio de tan alta investidura, correspondiendo su destitución”.

Los abogados Gastón Marano, representante de Julio Coria, que fue custodio de Maradona y en medio del malogrado juicio fue detenido por presunto falso testimonio, y Guillermo Sagués, representante del Colegio de Abogados de San Isidro, a cargo de las acusaciones privadas, también adelantaron que solicitarán la destitución de la magistrada.

Makintach no estaba cuando se presentaron los lineamientos de la acusación y de su defensa, a cargo del abogado Darío Saldaño. Llegó durante el primer cuarto intermedio, vestida con un sobrio vestido negro.

Tras resolver cuestiones preliminares, comenzó a declarar Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro y primer testigo del jury.