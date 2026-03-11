“Somos los dueños de la calle”, la advertencia de la banda de la pool party que terminó a los tiros y con un ladrón muerto

“Somos los dueños de la calle. Acá se hace lo que nosotros queremos”, exclamaban los inquilinos de la casa situada en Huergo y Colón a los vecinos que se quejaban por la música a todo volumen. En la propiedad situada en Huergo y Colón, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, se hizo la pool party que terminó con un procedimiento de la policía bonaerense, un tiroteo, un delincuente muerto y otro detenido.

Las armas secuestradas a la banda de la pool party

El reclamo de los vecinos también estaba relacionado porque los inquilinos de la estacionaban las camionetas en la calle e interrumpían el paso de los colectivos de la línea 92 que cumple el recorrido por Huergo.

Ante la violencia expuesta por los inquilinos, los vecinos sintieron temor y, resignados, optaron por no recurrir a la policía, ante la posibilidad de eventuales represalias.

Ayer, a las 6.45, los vecinos de Huergo entre Hermanos Pinzón y Colón, confirmaron sus sospechas: los inquilinos de la casaquinta formaban parte de una banda de asaltantes que se dedicaba a robar automóviles a mano armada.

La sospecha de los vecinos sobre los inquilinos que llegaron a la propiedad hace cuatro meses surgió cuando comenzaron a aparecer en la zona automóviles cortados.

Anoche, uno de esos vehículos permanecía todavía en la esquina de Mateo Sánchez y Colón.

A pocos metros de esa intersección la policía apresó a Johnatan Alejandro Rodríguez, el ladrón que fue grabado con una cámara colocada en el casco, por uno de los policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), de la fuerza de seguridad bonaerense, que irrumpió en la casaquinta en medio de la “pool party” organizada por algunos de los integrantes de la banda.

Rodríguez era el ladrón vestido con una musculosa azul marino que saltó desde la ventana del primer piso cuando irrumpió la policía. Según la grabación policial, Rodríguez se arrojó al baldío situado al lado de la casaquinta e intentó huir de la policía. No recorrió muchos metros. Fue capturado sobre la calle Colón, cerca del cruce con Huergo.

Allanamiento y tiroteo en Esteban Echeverría

También fue apresado otro presunto integrante de la banda, que habría sido identificado como Nicolás Llanelli. El tercer sospechoso: Diego López, de 23 años, intentpo seguir los pasos de Rodríguez, pero fue abatido de dos balazos por la policía.

El cuerpo de López fue hallado en el mismo baldío al que se arrojó su cómplice Rodríguez. Junto al ladrón abatdo, los policías hallaron una pistola 9 mm que había sido robada en julio de 2024.

Con respecto a la investigación de la banda a la que le adjudican 15 robos de automóviles, trascendió que el jefe de la organización está preso en el penal de General Alvear. A pesar de estar detenido, daba órdenes desde prisión. Otros integrantes del grupo delictivo estaban alojados en las cárceles de Magadalena, Lomas de Zamora y Olmos y también tenían participación activa.

La organización dedicada al robo de vehículos estaba formada por 20 delincuentes, todos mayores de edad, que según la fiscalía N° 3, de Lomas de Zamora, conformaron una asociación ilícita para la sustracción de auomotores, el alquiler a otras bandas que realizaban entraderas, a desarmar los rodados y vender los respuestos y, en algunos casos, mandarlos a la frontera con Paraguay para cambiarlos por droga.