Cómo fue el violento robo a la hija de Mariano Grondona en San Isidro

La familia de Jacinta Grondona sufrió un robo en su domicilio de La Horqueta, San Isidro, en la madrugada del martes, cuando cuatro delincuentes ingresaron a la propiedad y sustrajeron dinero y joyas. Fuentes policiales y judiciales confirmaron el hecho a LA NACION. La fiscal Paula Hertrig, de la UFI de Boulogne, conduce la investigación.

El asalto y la investigación

El hecho tuvo lugar en una casa ubicada en Luis María Campos y Blanco Encalada, cuando la hija de Mariano Grondona, junto a su esposo, su hijo y una empleada doméstica, se encontraban en el domicilio. Los delincuentes forzaron una puerta balcón que daba al fondo de la casa, cuando el hijo del matrimonio escuchó el ruido y se acercó a investigar. Los ladrones aprovecharon ese momento para entrar. Una vez dentro, amenazaron a Grondona y a su marido, exigiéndoles dinero, joyas y otros objetos de valor. Tras obtener el botín, ataron a las víctimas y huyeron.

Fuentes del caso descartaron que los ladrones pertenezcan a la banda del Millón, organización criminal conocida por violentos atracos en San Isidro. “Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, afirmaron las fuentes. Desde el municipio se realiza un seguimiento del caso en medio de la baja de los hechos de este tipo en el partido durante el último año.

Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio de Jacinta Grondona

La banda del Millón y sus métodos

La banda del Millón es una organización criminal conocida por violentos atracos en San Isidro. Mediante una investigación que lleva adelante Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, se conoció que planifican al detalle cada uno de sus robos. Los investigadores reconstruyeron información obtenida del teléfono celular de Hugo Castillo San Martín, uno de los cabecillas de la banda.

El análisis del teléfono celular del delincuente reveló que la banda tenía marcadas 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando como objetivos de futuros robos.

El expediente judicial al que accedió LA NACION detalla: “Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata, a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”.

Detuvieron al jefe de la banda del Millón, buscado por un homicidio y robos en San Isidro Policía Bonaerense

El teléfono contenía álbumes con nombres como Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas. El álbum “Capturas de pantalla” contenía imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.

El fiscal Ferrari remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Lucas Borge, a cargo de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense. El objetivo es que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados a dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.