Valeria Mazza, sobre el intento de robo en su casa: “Mi hija está bien, fue un susto”

Valeria Mazza estaba subiéndose a un avión en Italia cuando su hija de 17 años la llamó para contarle que habían entrado a robar en su casa de Acassuso. Estaba acompañada por su marido, Alejandro Gravier, y entraron en pánico, pero Taína los tranquilizó: estaba bien.

La modelo y conductora está en Madrid, España, desde septiembre conduciendo Bailando con las estrellas, en Telecinco. Y, además, el domingo 23 se estrena en Hola TV la docuserie Valeria un sueño dorado, que se vio en Paramount hace dos años. LA NACION habló con ella para saber cómo vivió la noticia del robo y cómo está su hija tras el hecho de inseguridad que la tuvo como protagonista.

Robo en la casa de Valeria Mazza: las filmaciones que muestran a los sospechosos

-¿Cómo viviste este intento de robo en tu casa, estando a 14 mil kilómetros de distancia?

-En realidad no robaron nada. Fue un intento de robo. Entraron por la parte de atrás de la casa, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. Pero mi hija, que estaba con una amiga, los vio y empezó a gritar. Se ve que se asustaron porque tiraron la mochila y se escaparon corriendo.

-No llegaron a entrar a la casa…

-No, no. Entraron por atrás, al parque, pero no a la casa. Fue un intento nada más y ya está todo bien.

-¿Cómo se enteraron?

-Nos enteramos mientras estábamos en Roma (Italia), a donde tuve que ir por trabajo, durante unos días. Estábamos subiendo al avión, y ya punto de despegar nos llamó Taína por teléfono diciendo que habían querido entrar a casa, a robar.

-¡Deben haberse pegado tremendo susto!

-La verdad que sí. Fue todo un operativo de llamadas, idas y vueltas, pero estaban los chicos, estaba la gente que trabaja en casa. Se pegaron un susto, pero no pasó de ahí. Sé que llamaron a la policía, que llegaron enseguida y actuaron muy bien, súper rápido, y está todo registrado. Hay mucha seguridad en casa hay y también en la zona, por lo general. Y hay una comunidad de vecinos con las que estamos conectados a través de un chat y que enseguida también se pusieron en movimiento. Nada distinto de lo que está pasando hoy en día, lamentablemente.

-Te tranquilizó escuchar la voz de tu hija y que fuera ella quien te contara la noticia.

-Sí, totalmente. Fue un susto de todos los que estaban en casa, y quedó ahí, en un mal recuerdo. Taína está bien, está tranquila.

-¿Te dijeron cómo sigue la investigación?

-Sé que hay cámaras y que tienen toda la información de los movimientos de esta gente. Insisto, hay mucha seguridad, también en la zona; hace 27 años que vivimos ahí.

-¿Cuándo volvés a la Argentina?

-En dos semanas, porque todavía le quedan dos emisiones al Bailando con las Estrellas y es un programa que va en vivo.