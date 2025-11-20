Alejandro Gravier, esposo de Valeria Mazza, dio detalles del robo en su casa de San Isidro: “Ojalá todos tengamos más seguridad”

Un grupo de delincuentes ingresó el miércoles al mediodía en la casa de la reconocida modelo Valeria Mazza, propiedad situada en Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro. Su marido, Alejandro Gravier, dio detalles del robo en LN+.

Indicó que revisaron las cámaras de seguridad de su casa y notaron que un móvil de la Policía había pasado diez minutos antes del episodio delictivo. “En las cámaras se ve que un móvil pasó 10 minutos antes, eran cinco chicos que venían caminando, venían riéndose, rarísimo”.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes policiales y judiciales consultadas, un grupo integrado por entre dos y cinco delincuentes habría saltado un portón de la casa donde viven Mazza y su familia, y se apoderaron de una mochila.

Alejandro Gravier conto como fue el robo en su casa de San Isidro

En la misma línea, Gravier intentó llevar calma: “Estamos bien, fue un intento, no pasó nada, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están todos bien. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y, cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo”.

Y concluyó: “Esto fue entre 13.16 y 13.25 y el móvil pasó 13.05 y 13.30. Es una zona muy segura y muy controlada. Este tipo de cosas pasan todo el tiempo y a todo el mundo. Tiene que haber seguridad y no robos para nadie. Ojalá sirva para que todos tengamos más seguridad”.

Así es la zona donde viven Valeria Mazza y Alejandro Gravier

San Isidro se encuentra entre las localidades con el metro cuadrado más elevado de Buenos Aires, y uno de los lugares más elegidos por el público de todas las edades para vivir, ya que posee una múltiple oferta a tan sólo 30 minutos de la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

A la hora de decidir por una propiedad, la mayoría de los compradores en San Isidro prefieren que cumplan con determinados requisitos, tales como: la zona, la cercanía al río y la seguridad. Por lo que, hay calles que tienden a tener valores mucho más elevados que otras tantas.

El frente de la casa de Valeria Mazza

Los brokers coinciden en que las calles con los precios más elevados de la zona, y que también están entre las más buscadas, son las que se encuentran entre Avenida del Libertador y el río.

La investigación del robo

La investigación del caso quedó a cargo de Patricio Ferrari, uno de los fiscales adjunto de San Isidro. Según pudo saber LA NACION, fueron convocados detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para colaborar en la pesquisa.

Los detectives policiales y judiciales analizan grabaciones de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones, quienes habrían quedado filmados cuando caminaban por la zona y serían adolescentes.

Ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza

Si bien el parte policial hace referencia a que fueron dos los ladrones que lograron ingresar en la casa de Mazza por el fondo de la propiedad, un correo electrónico difundido por un grupo denominado Vecinos Acassuso-Libertador al Río habla de que fueron cinco los delincuentes que participaron del hecho.

“Una de las filmaciones que se lograron obtener registró a cinco sospechosos”, afirmó un vecino.