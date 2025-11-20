Golpe en San Isidro: los videos que mostraron a los ladrones antes de robar en la casa de Valeria Mazza

Los ladrones que ingresaron a robar en la casa de Valeria Mazza y su familia, en Acassuso, en San Isidro, quedaron registrados por diferentes cámaras de seguridad en los momentos previos al golpe. Ahora, las imágenes son analizadas por detectives judiciales y policiales para intentar identificar a los sospechosos.

Los sospechosos de entrar a robar en la casa de Valeria Mazza

Si bien las cámaras grabaron a cinco sospechosos, habrían sido dos los ladrones que ayer al mediodía irrumpieron en la casa de la reconocida modelo, situada en la zona conocida como las Barrancas de San Isidro, así lo declaró el casero de la familia cuando llegó el personal policial en un móvil de la Patrulla Municipal de San Isidro tras una llamada al número de emergencias 911.

Uno de los videos donde quedaron grabados los ladrones que entraron en la casa de Valeria Mazza

En el momento de la irrupción de los ladrones en la casa estaba Tania, una de las hijas del matrimonio, de 17 años, acompañada de una amiga y una empleada doméstica. Sus padres, en ese momento, se subían a un avión en Italia.

“Estamos bien, fue un intento [de robo], no pasó nada, no pasó a mayores. Mi hija y todos en mi casa están bien. Se ve que pensaron que no había nadie, intentaron entrar y, cuando vieron movimiento y escucharon los gritos de mi hija, salieron corriendo”, dijo Alejandro Gravier, esposo de la reconocida modelo en declaraciones al canal de noticias LN+.

A partir de las filmaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores intentan identificar a los sospechosos

El hecho, investigado por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro y a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, ocurrió entre las 13.16 y 13.25 de ayer.

“No robaron nada. Fue un intento de robo. Entraron por la parte de atrás de la casa, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque. Pero mi hija, que estaba con una amiga, los vio y empezó a gritar. Se ve que se asustaron porque tiraron la mochila y se escaparon corriendo”, le dijo Mazza hoy a LA NACION.

La reconocida modelo agregó: “Se pegaron un susto, pero no pasó de ahí. Sé que llamaron a la policía, que llegaron enseguida y actuaron muy bien, superrápido, y está todo registrado. Hay mucha seguridad en casa hay y también en la zona, por lo general. Y hay una comunidad de vecinos con las que estamos conectados a través de un chat y que enseguida también se pusieron en movimiento. Nada distinto de lo que está pasando hoy en día, lamentablemente”.

Al ver a dos conocidos en el jardín de su casa, la hija de Gravier y Mazza comenzó a gritar. Entonces, sin perder tiempo, los delincuentes escaparon. Pero antes de retirarse se apoderaron de una mochila, que finalmente dejaron abandona en la puerta.

“Las personas que estaban en la casa en el momento en que ingresaron los ladrones dijeron encontrarse bien, pero en estado de nerviosismo”, según declaró en el sumario policial uno de los uniformados que llegó a la escena de los hechos tras la llamada al número de emergencias 911, según reconstruyó LA NACION de fuentes con acceso a la causa.

Ahora, el fiscal Ferrari y detectives de las comisarías de San Isidro, que dependen de la Superintendencia de Seguridad AMBA Norte I de la policía bonaerense, conducida por el comisario general Lucas Borge, intentar determinar si en la propiedad de Mazza y Gravier entraron solo dos de los delincuentes y los otros tres se quedaron de campana en la zona o si todos entraron y la hija del matrimonio solo llegó a ver a dos.

“En las cámaras se ve que un móvil pasó 10 minutos antes, eran cinco chicos que venían caminando, venían riéndose, rarísimo”, sostuvo Gravier en LN+.

En La Horqueta

El hecho delictivo en la casa de Mazza se suma al robo que sufrió Jacinta Grondona, hija del periodista Mariano Grondona, y su familia en su casa del barrio residencial de La Horqueta, en San Isidro, durante la madrugada del lunes pasado.

Como informó LA NACION, el atraco fue protagonizado por cuatro ladrones que se hicieron de un botín de dinero en efectivo y joyas.

“Los delincuentes golpearon una puerta balcón que da al fondo de la casa. Al escuchar el ruido, el hijo del matrimonio fue a observar qué pasaba y, entonces, los ladrones aprovecharon para entrar”, explicaron fuentes del caso.

Bajo amenazas, los delincuentes le exigieron a Grondona y su marido el dinero, las joyas y otros objetos de valor para después escapar.

“Antes de huir, los ladrones ataron a las víctimas. La propiedad asaltada no tiene cámaras de seguridad que hayan registrado el robo o la fuga de los delincuentes”, dijeron fuentes policiales.

La investigación del robo quedó a cargo de la fiscal Paula Hertrig, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, con jurisdicción en La Horqueta.

Fuentes del caso descartaron que los ladrones que protagonizaron el robo en La Horqueta formen parte de la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos en San Isidro donde golpean salvajemente y hasta torturan a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios.

“Creemos que fue un robo al voleo. Por el modus operandi no se trató de otro golpe de la banda del Millón”, dijeron las fuentes del caso. Mientras que desde el municipio siguen de cerca el caso en medio de la baja de los hechos de este tipo en el partido durante el último año.

La banda del Millón, según la investigación que lleva adelante el fiscal Ferrari, planifica al detalle cada uno de sus robos.

Según pudieron reconstruir los investigadores a partir de la información que obtuvieron en el teléfono celular secuestrado en poder de uno de los cabecillas, la banda del Millón había marcado como objetivos de sus futuros robos 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Así surge del análisis de la información que se pudo obtener al peritar el teléfono celular secuestrado en poder de Hugo Castillo San Martín, uno de los sindicados líderes de la banda.

“Que en virtud del contenido plasmado, se puede establecer con claridad la modalidad que realiza Castillo San Martín, detenido y alojado en la actualidad en la Unidad 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en La Plata- a través del uso de su abonado analizado, en tanto el nombrado y desde su lugar de encierro, compulsa reiteradamente la página Google en su función Street View y Maps, desde donde realiza las marcaciones de domicilios, indicando además la forma de irrumpir en los mismos y obteniendo datos de sus ocupantes a través de las páginas Telexplorer y Nosis. Además, se constató que mientras realiza ello mantiene videollamadas con sujetos [sic] cuya identidad por el momento se desconoce”, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

En la galería de imágenes del teléfono celular del sindicado cabecilla de la banda, se encontraron una serie de álbumes que llevaban como nombre Recientes, Cámara, Capturas de pantalla, Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp Images, WhatsApp Video y Casas.

Por ejemplo, el álbum “Capturas de pantalla” había imágenes de 171 domicilios situados en La Lucila y Olivos, en Vicente López; en Victoria, en San Fernando, y en Boulogne, Acassuso, Beccar y Martínez, en San Isidro.

Tras la información sensible obtenida en celular de Castillo San Martín, el fiscal Ferrari le remitió el “listado de los objetivos marcados por el jefe de la banda” al comisario general Borge para que “se establezca si existen en los registros de las dependencias que correspondan a cada jurisdicción hechos delictivos relacionados con dichas propiedades y sus moradores, como así también se adopten las medidas de prevención pertinentes a efectos de resguardar la integridad física de los mismos.