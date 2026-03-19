Cómo funcionó el Alerta Sofía en el caso de la niña desaparecida en Alta Gracia

La primera gran noticia es que Esmeralda López apareció, lo que puso fin a más de veinte horas de angustia de su familia, en una noticia que, con epicentro en Alta Gracia, Córdoba, acaparó la opinión pública nacional durante toda la mañana de este jueves.

Más allá de los misterios que persisten −¿se fue sola o se la llevó alguien? ¿se perdió y la encontraron circunstancialmente o alguien la dejó en el lugar donde la halló la policía, paraje que ya había sido rastrillado? si se la llevó alguien, ¿con qué finalidad? y ¿cómo sobrevivió durante casi un día?−, que deberán ser dilucidados en una investigación judicial-policial, el caso puso de nuevo en marcha el Alerta Sofía, que se activa cada vez que un chico desaparece.

¿Fue crucial para encontrar a Esmeralda? Decir que sí porque la niña efectivamente apareció es contrafáctico. Muchas de las acciones desplegadas en este caso no sirvieron, en otros, para que los niños desaparecidos puedan ser devueltos a sus familias. Véase, por ejemplo, el caso de Loan Peña en Corrientes o el de Lian Flores en la misma Córdoba. Pero sí se advierte que los mecanismos que se deben poner en marcha con la declaración del Alerta Sofía funcionaron y se activaron con celeridad, algo crucial en casos de esta índole, donde las primeras horas son definitorias.

En cuanto se tomó noticia de la desaparición, una comisión policial fue hasta la casa de la menor, donde se entrevistaron con su madre, Tania, y con el abuelo de la niña, Oscar Marcelo López, e hicieron una primera inspección de la escena, donde encontraron una frondosa planta de marihuana (aunque eso, por el momento, es objeto de una pesquisa marginal al caso).

Las imágenes del operativo de búsqueda de Esmeralda, la niña de 2 años que desapareción en Cosquín. Policía de Córdoba

La Policía montó operativos para seguir las dos grandes hipótesis iniciales del caso: rastrillajes con personal de a pie y drones en el entorno de la casa, desde el “punto cero” de la desaparición, por si la niña había salido por propia voluntad y se había perdido o si había sido objeto de algún ataque físico; retenes en rutas principales y secundarias, para el caso de que alguien se hubiera llevado a la niña e intentara alejarse del epicentro de búsqueda .

Los rastrillajes incluyeron la participación de más de 250 efectivos de la Policía de Córdoba, de Bomberos Voluntarios y de la Policía, de la Patrulla Rural, el Plan Provincial de Manejo del Fuego, la Guardia Local y de distintos cuerpos especiales que trabajaron de manera articulada valiéndose del acompañamiento de perros de búsqueda y rescate y del uso de drones equipados con visión nocturna y detección térmica.

No se detuvieron durante la noche, aunque por cuestiones logísticas y tecnológicas se limitaron a los sectores donde se podía utilizar las cámaras térmicas o donde se contaba con buena iluminación para guiar la búsqueda. Y los directores de la coordinación tuvieron “pulso” para repetir recorridos en enclaves ya rastrillados aprovechando distintas aptitudes. Dos efectivos de la Brigada Motorizada de Punilla se internaron por una picada del monte cercano a la casa de los López y encontraron a Esmeralda.

Los retenes, al menos en los caminos principales, estuvieron activos. Muchos conductores que cada día van por la ruta 38 desde las distintas localidades del Valle de Punilla hacia la ciudad de Córdoba se encontraron con policías que los obligaron a detenerse y a permitir las requisas rápidas de habitáculos y baúles de sus vehículos para buscar rastros de Esmeralda.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó que, producto de la vigencia del alerta, sus pares de las distintas provincias se habían comunicado de inmediato para ofrecer ayuda. Al respecto, lo interesante fue que los funcionarios de las provincias limítrofes propusieron montar cerrojos en rutas y operativos carreteros especiales, medidas útiles para abordar la hipótesis de un eventual rapto con la víctima y sus captores en movimiento.

La imagen de Esmeralda, sus señas particulares y los teléfonos de contacto se viralizaron, y eso es uno de los más importantes efectos de la activación del Alerta Sofía: cualquier ciudadano puede convertirse en un testigo clave.

Los medios de comunicación son en ese sentido un agente multiplicador, aun cuando a veces la dinámica de la noticia “minuto a minuto” y del “último momento” genere distorsiones e dé lugar a versiones que pueden desviar a los rastreadores del objetivo primordial.