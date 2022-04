Cómo sigue la salud de Arturo López, el playero atacado en Monserrat

Este viernes se confirmó la presentación ante la Policía de la Ciudad del adolescente de 17 años que en noviembre último noqueó al playero Arturo López en el barrio porteño de Monserrat. El menor permanece alojado en el Instituto Inchausti, imputado por el delito de “lesiones graves” producto de la agresión, que dejó al hombre internado en grave estado.

A cinco meses del hecho y aliviadas por la noticia, una de las hijas y la exesposa de López confirmaron que el playero continúa hospitalizado tras haber sufrido daños irreversibles. Además, se refirieron al avance de la investigación contra el atacante y admitieron tener poca confianza en que el joven reciba una “condena ejemplar”.

“Papá sigue internado. Muchas personas dan por sentado que está en la casa, pero no es así. No tenemos idea de cuándo le van a dar la externación para seguir la internación en la casa”, explicó Florencia, una de las hijas de la víctima de 66 años, y agregó: “La recuperación que sigue es extensa y compleja y no creo que vuelva a tener la vida que tenía antes. Esperemos que las secuelas sean las menos posibles”.

De acuerdo con la joven, los médicos afirman que ante una lesión como la que sufrió su padre “lo normal es que queden secuelas”. “Sería un milagro si no sucediera”, dijo. “Hay días en los que está mejor que otros. Él nos reconoce, se hace entender, pero no habla a la perfección. Cuando está concentrado se hace entender y avanza un poco en cuanto a la parte cognitiva. Son pasitos, va de a poco, con mucha rehabilitación y paciencia. Pero está lejos de ser una persona independiente”, indicó después.

Se conocieron nuevas imágenes del ataque al playero que lo dejaron en terapia intensiva

Por otra parte, Miriam, la exesposa de López, manifestó: “No sabemos cómo va a quedar, realmente le cambió la vida. No va a volver a tener la vida que tuvo hasta ese momento por culpa de ese salvaje, que en ese momento lo dejó al borde de la muerte. Arturo no murió por un milagro. No sabían si pasaba la noche”.

Tras ello agregó: “Actualmente están tratando de hacerle la rehabilitación neurológicamente como se puede, porque hasta hace un mes atrás no acataba órdenes y era imposible que siguiera una línea de tratamiento. Hasta el 8 de marzo no sabía ni cómo se llamaba. Las lesiones que tiene están completamente probadas”.

Por último, al ser consultada sobre la situación penal del imputado, Mirian, quien es abogada, dijo que el joven enfrentaría una pena de 3 a 10 años de prisión. Sin embargo, ante la consulta sobre sus expectativas en relación con la condena, contestó: “Lamentablemente no creo que logre una condena ejemplar. Ojalá, por el hecho de que estuvo tantos meses prófugo y todo lo demás. Espero que cumpla por lo menos un par de años preso”.