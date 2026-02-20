Cómo era el paquete bomba que explotó en la Escuela Superior de Gendarmería

Un paquete con explosivos estalló este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional y dejó cuatro heridos. Las imágenes obtenidas por LA NACION revelaron un mecanismo similar al de un paquete bomba, que explota con la apertura del envoltorio.

La Policía Federal investiga quién está detrás del envío de la encomienda. Por el momento, se conoce que había tres paquetes, de los cuales uno tenía explosivos. Los otros dos fueron detonados por la PFA y su inspección dio negativa.

Explosion en la Escuela Superior de Gendarmería Camila Godoy

Este mediodía el comandante mayor retirado y exdirector de la Escuela Superior Diego Gasparutti se acercó a las inmediaciones para retirar sus pertenencias. También buscaba saludar a sus compañeros, ya que mañana se cumple el aniversario de la creación de la Escuela en 1957.

Al arribar al piso 11, le otorgaron un paquete que había llegado al establecimiento hace cuatro meses. Gasparutti continuó su camino y se cruzó con el comandante mayor Morillo, ahora a cargo de la Escuela. Mientras hablaba con él, se decidió a abrir el paquete, que explotó instantáneamente.

La encomienda que estalló contenía un dispositivo con cables en su interior que detonó al abrirlo. Por fuera, estaba forrado con un papel color cartón. Al explotar, varias cosas que se encontraban en la mesada cayeron al suelo, como un envase de plástico con azúcar, que quedó desperdigada por el piso.

Explosión en la en la escuela Superior de gendarmería

En tanto, uno de los paquetes que no contenía explosivos estaba envuelto en un papel marrón, y sobre él, tenía los detalles del envío.

El estallido hirió a cuatro efectivos. Dos fueron trasladados a un centro de salud, mientras que los dos restantes fueron asistidos en el lugar. Uno recibió un control clínico y el otro oxigenación. Todos se encuentran fuera de peligro.

Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona entre México y Venezuela. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar.

En total se evacuaron a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón al 533 y 200 del edificio contiguo de la misma calle al 525. El corte de calle generó demoras en la zona, principalmente en las avenidas Belgrano e Independencia.