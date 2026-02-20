Explosión en la Escuela Superior de Gendarmería: un especialista explicó cómo es la bomba y advirtió que “podía matar”

La explosión registrada en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de Monserrat, no fue un hecho menor. El artefacto que detonó al momento de abrir una encomienda almacenada desde hacía cuatro meses tenía capacidad letal. Así lo explicó en LN+ Guillermo Iglesias, experto en seguridad, quien analizó las imágenes y el tipo de mecanismo utilizado.

El estallido dejó cuatro efectivos heridos —dos con quemaduras trasladados al Hospital Argerich y otros asistidos en el lugar—.

Guillemro Iglesias, especialista en seguridad

Cómo funciona el dispositivo que explotó

Según Iglesias, este tipo de artefactos suele activarse mediante un sistema mecánico vinculado a la apertura de la caja. “Este tipo de dispositivos suele tener un mecanismo de alivio de presión que actúa en el momento de la apertura”, explicó.

Además, señaló que el explosivo estaba preparado para maximizar el daño: “En la imagen hay diferentes tipos de perdigones, elementos para generar fragmentación y lograr el mayor daño posible al momento de la detonación”.

El especialista fue contundente: “Es muy similar a una granada de fragmentación que utilizan los militares”, ya que contenía perdigones metálicos y clavos. Y advirtió: “El artefacto te puede matar, dependiendo la distancia”.

Parte de la bomba que explotó

Un mecanismo simple, pero muy efectivo

Lejos de tratarse de tecnología sofisticada, Iglesias aclaró que estos dispositivos son estrictamente mecánicos. “No lleva una gran tecnología, se puede hacer de forma casera”, indicó.

Según detalló, manuales y fórmulas para fabricar explosivos con elementos de fácil acceso circulan desde hace años en internet e incluso en grupos cerrados de mensajería.

“Cuando participé en la seguridad del G-20 nos llegaban manuales repartidos por grupos de WhatsApp donde se daban fórmulas para generar estos explosivos con elementos muy comunes”, recordó en referencia a experiencias previas en operativos de seguridad.

La bomba fue realizada con elementos comunes, según el especialista

Las fallas preventivas que pudieron evitarlo

Uno de los puntos centrales del análisis del experto fue la prevención. Iglesias señaló que en muchos edificios públicos del país no funcionan adecuadamente los controles de seguridad. “Lo normal sería tener un escáner de rayos X… eso permite ver capas no visibles al ojo humano, mucho más en cajas”, explicó.

Según su análisis, ese recurso no habría estado disponible en el edificio. También mencionó otra herramienta clave: la inspección con perros entrenados.

“Los caninos entrenados para detección de explosivos superan la tecnología en la mayoría de los casos”, afirmó. Y agregó que una ronda periódica podría detectar este tipo de amenazas antes de que el paquete sea manipulado.

Así quedó la oficina donde explotó el artefacto

“Intentaron matar autoridades de una fuerza federal”

El experto subrayó que el blanco del ataque fue una institución de una fuerza federal. “Intentaron matar autoridades de una fuerza federal. Eso, en cualquier lugar del mundo, es clasificado como terrorismo”, sostuvo.

La investigación del hecho quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo del Dr. Marcelo Martínez De Giorgi, con la Secretaría nro. 15 bajo la responsabilidad de la Dra. Verónica M. Lara. Dispuso actuaciones a cargo de la Policía Federal, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).