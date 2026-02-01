Con licencia trucha: demoraron a un hombre que manejaba de manera imprudente y transportaba drogas

“Estaba temblando mucho”. Así describió una agente de tránsito a un hombre que fue demorado por la Policía bonaerense en Ruta 2, a la altura de Mar del Plata, luego de advertir que manejaba en forma riesgosa. Tras la requisa, los efectivos hallaron en el auto drogas listas para ser comercializadas y comprobaron que la licencia que presentó en el control era apócrifa.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco del Operativo de Sol a Sol y fue filmado por las cámaras internas y externas de los patrulleros y de las que llevan consigo los agentes provinciales con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI).

Todo inició cuando personal de la subsecretaría de Política y Seguridad Vial, en colaboración con Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), la Policía de Seguridad Vial y la Dirección de Cinotecnia, detectó sobre el kilómetro 400 de la Autovía 2 una “conducta sospechosa” de un automovilista, según informó el Ministerio de Transporte bonaerense a través de un comunicado.

Así demoraron a un conductor que transportaba drogas con licencia falsa

Se trataba de un hombre de 48 años, oriundo de Ramos Mejía, que manejaba de forma riesgosa. Inmediatamente, fue demorado por los efectivos: “Buen día caballero, ¿Cómo le va? Control de documentación. Le pido la licencia, la cédula del auto y el seguro“, le expresó una de las agentes al implicado.

En ese momento, una mujer se acercó a uno de los oficiales y le realizó una observación sobre la actitud del sospechoso: “¿Lo viste que estaba temblando mucho?“. ”Sí, ahora vamos a revisar todo", respondió el policía. “Le temblaba la mano de una manera increíble”, agregó la civil. “Vamos a hacer alcoholemia y vamos a revisar con los perros también”, completó el efectivo.

Luego de la requisa, descubrieron que transportaba droga fraccionada lista para ser comercializada. Además, comprobaron que su licencia de conducir era apócrifa.

Ante las infracciones a la ley de estupefacientes y de tránsito, el Ministerio de Transporte provincial ordenó la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa que detallaron que se aplica “en casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilegales”.