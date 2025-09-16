Condenaron a perpetua a la madre y al padrastro de León Aquino, el bebé asesinado en Berazategui

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Quilmes condenó este lunes a Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández, madre y padrastro de León Aquino, un bebé de 18 meses que fue asesinado a golpes en la localidad bonaerense de Berazategui.

La Justicia determinó que hubo ensañamiento y alevosía contra Aquino y que sufrió torturas por parte de su madre y padrastro, y los declaró a ambos culpables el pasado 4 de septiembre. Este lunes, se confirmó la perpetua.

El crimen de León ocurrió en septiembre del 2021, cuando el menor fue ingresado a un hospital con hematomas en su cuerpo y los médicos radicaron la denuncia. El niño murió días después a causa de una “septicemia traumática” por las lesiones en su cuerpo. También presentaba pinchazos con agujas.

Yesica del Carmen Aquino y Roberto Carlos Fernández, acusados de torturar y matar a León Aquino

En ese contexto, arrestaron a su madre, Yesica, y luego de una búsqueda de una semana, lograron capturar a Fernández.

Respecto a la madre, el tribunal tuvo en cuenta para la sentencia el agravante por el vínculo por ser su hijo. “León tuvo un sufrimiento totalmente innecesario hasta su muerte”, dijo en el juicio la fiscal María de los Ángeles Attarian Mena, que había pedido la perpetua para ambos.

León Aquino vivía con otros cuatro hermanos de entre 8 y 16 años que, de acuerdo a la investigación, también sufrieron torturas. Con anterioridad, los vecinos de la pareja -que vivía en una casa ubicada en la calle 162 al 2600- hicieron una denuncia por los malos tratos que recibían el niño y sus hermanos.

El resultado de la autopsia de Aquino en aquel entonces reveló que sufrió maltratos desde su nacimiento. Además, los médicos forenses se encontraron con una aguja oxidada en la lumbar posada sobre el músculo y tuvieron que retirarla. Esa aguja -que medía 2,5 centímetros- fue la que ocasionó la infección que derivó en la septicemia. Asimismo, se encontraron pinchazos de aguja en diferentes lugares, así como mordeduras en la zona del cuello.

León Aquino tenía 18 meses cuando murió por el maltrato que le causaron sus padres

El 19 de septiembre del 2021, el día en que murió León, las hermanas de Yesica -según declararon en el juicio- dijeron que puso música a niveles elevados. Cuando la madre y el padrastro llamaron a la ambulancia, aseguraron que se había ahogado con leche.

Sin embargo, la Justicia determinó que Fernández le dio su mamadera a León pero que luego lo tapó con frazadas y almohadas hasta que dejó de llorar.

Tras la investigación, la fiscal Mateos presentó un escrito en la elevación a juicio con las torturas que sufrió León en manos de su madre y padrastro:

Le daban golpizas a mano abierta o con palos.

Lo mordían en el cuello [las marcas eran compatibles con las arcadas dentarias de su mamá], en las manos y en otras partes del cuerpo.

Lo bañaban y en pleno invierno lo dejaban desnudo al lado de la ventana para que se congelara.

Le hacían caminos de pan en la cuna para que se llenara de hormigas y lo mordieran.

Le ponían pimienta en la leche de la mamadera o le escupían flema en su interior.

Le tapaban la cara con las almohadas cuando lloraba.

Le tiraban agua helada.

Le clavaban alfileres en el paladar y agujas en los pies.

Le daban huesos de pollo para que le astillaran la garganta.

Lo ahogaban en una palangana.

Le pellizcaban las orejas

Cuando se lanzó a caminar, lo obligaban a subir y bajar descalzo en una escalera llena de piedras.

Hasta el último tramo del juicio, tanto Aquino como Fernández aseguraban que eran inocentes. “No fui una buena madre, hice lo que pude”, dijo la mujer luego de negar haber matado a León. “No soy el monstruo que dicen que soy”, dijo por su parte el padrastro.