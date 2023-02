Condena a Ciro Pertossi: cuántos años le dieron por el crimen de Fernando Báez Sosa

escuchar

Ciro Pertossi fue condenado este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores a la pena de prisión perpetua por su participación en el crimen de Fernando Báez Sosa. El sentenciado, de 22 años, fue considerado por los jueces coautor de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones leves”.

Pertossi es uno de los ocho jóvenes implicados en el asesinato a golpes de Fernando Báez Sosa, que ocurrió a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. Se trata de uno de los cuatro jóvenes identificados como los principales agresores junto a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y su hermano Luciano, quienes mataron al estudiante de abogacía a patadas. Su primo, Lucas, también fue condenado por el crimen

Ciro fue uno de los acusados que declaró durante la etapa de pruebas. Pidió la palabra en la doceava audiencia para hacer referencia a un video donde parece que le pega una patada en la cabeza a la víctima, que yacía en el piso. “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico está en el piso, me freno antes”, sostuvo en lo que calificó como “una aclaración”. Después, no quiso responder ninguna pregunta de los fiscales.

Por otro otro lado, habló acerca de un audio que envió a las 6.06, cuando Báez Sosa ya estaba muerto. “No se cuenta nada de esto a nadie”, sostenía en ese mensaje que mandó al grupo que compartía con el resto de los acusados. Respecto a eso, explicó: “Ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado”.

Ciro Pertossi declaró al finalizar los alegatos

Finalmente, Ciro dio sus últimas palabras ante los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari una vez finalizada la instancia de alegatos. “Quería decir que estoy muy arrepentido. Quiero pedir perdón a la familia por haber estado en un lugar, en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Se murió alguien de nuestra edad es muy feo”, declaró.

Todo lo que pasó en el juicio por el asesinato a Fernando Báez Sosa

Los principales argumentos de la fiscalía y los abogados de los Báez Sosa

El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa comenzó el 2 de enero. Durante las tres semanas de audiencias, los magistrados escucharon los testimonios de familiares y amigos de los involucrados, personas que presenciaron el asesinato, algunos de los imputados y los peritos de las partes. Todos dieron sus versiones sobre lo acontecido en la madrugada del 18 de enero de 2020.

El primer testimonio pautado fue el de Graciela Báez Sosa, la madre de Fernando, que contó ante la sala cómo son sus días -y los de su esposo, Silvino- desde el asesinato de su hijo: “Para mí fue ayer que recibí la peor noticia de mi vida, a veces pienso que es una pesadilla, que vendrá alguien y me dirá que no es verdad, pero no es así, Fernando está muerto. Soy una mujer acabada, sin vida, sin ganas de vivir. No sé de dónde saco las fuerzas. Extraños tanto esos abrazos. Este dolor es eterno. No lo voy a recuperar nunca. Era la alegría de mi vida”.

Gustavo García y Juan Manuel Dávila, fiscales Diego Izquierdo

En el transcurso del proceso, pasaron por el estrado algunos de los amigos de la víctima que estuvieron junto a él la trágica madrugada. Lucas Filardi, que también fue atacado por la patota que se ensañó con Fernando, declaró ante el tribunal: “Fue un instante en el que vino gente gritando y le pegaron. Se cayó al piso, y ahí fueron patadas y piñas. No hubo acto de defensa. La primera piña fue dirigida a Fernando, fue muy fuerte a la cara, directo a la cara para desestabilizarlo. Fue repentina. Dije que paren y se ensañaron conmigo. El ataque fue dirigido a Fer. Además, señaló a Luciano Pertossi como quien lo agredió para evitar que pudiera ayudar a su amigo y detalló que Juan Bautista Besuzzo, (otro de los amigos de Báez Sosa), llegó a rogarles que pararan, pero en un momento ya no había nada que hacer”.

La participación de los acusados en el momento del crimen pudo ser corroborada en gran parte por registros fílmicos. Los abogados de la familia de la víctima, encabezados por los doctores Fernando Burlando y Fabián Améndola, presentaron una serie de videos en cámara lenta donde los imputados fueron individualizados y reconocidos por su vestimenta. Así se pudo ver a Ayrton Viollaz, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Blas Cinalli y Máximo Thomsen cerca de Fernando. De todas formas, esto no eximió a los otros acusados (Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi) de que la querella pidiera para ellos la pena perpetua, ya que consideran que todos fueron parte de un plan para matar al joven: unos atacándolo y otros evitando que los presentes se acercaran a ayudarlo.

Dicha aseveración fue secundada por la fiscalía. “Los acusados atacaron a Fernando por sorpresa, a traición y al unísono con patadas y golpes de puño mientras estaba inconsciente y sin posibilidad de defenderse. También golpearon a algunos de sus amigos cuando estos se acercaban a defenderlo. Esto encuadra en homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado por dos o más personas”, dijo Gustavo García, representante del Ministerio Público Fiscal.

Los principales argumentos de la defensa de los jóvenes de Zárate

La defensa de los ocho imputados, ejercida por el abogado zarateño Hugo Tomei -con asistencia de Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano y primo de Lucas- buscó desmontar la premeditación como un agravante, al señalar que se trató de una riña en la que no se pueden atribuir responsabilidades individuales. Para eso, buscaron derribar las conclusiones de las pericias realizadas sobre el cuerpo de Fernando Báez Sosa luego del crimen.

Jorge Rodolfo Velich, especialista en medicina legal y médico emergentólogo convocado por la defensa, comenzó su testimonio señalando que el escrito de la autopsia le causa “vergüenza ajena” como médico forense”.

El abogado defensor Hugo Tomei en los tribunales de Dolores Diego Izquierdo / Télam

“No tenemos un buen informe. Ni siquiera cuando se describen las lesiones craneales tenemos imágenes de las lesiones”, aseguró, al tiempo que señaló que la víctima “sufrió traumatismo de cráneo severo, que lo llevó a la pérdida de conocimiento”. En ese sentido, precisó: “No creo que haya muerto en el lugar, pero sí que estaba inconsciente. Si hubiese muerto en el lugar yo me pregunto, ¿para qué lo trasladaron?”.

Uno de los aspectos que generó más polémica sobre este testimonio fue cómo se refirieron a las maniobras de reanimación que dos personas le realizaron a Báez Sosa tras el ataque: “No fue la RCP la que mató a Fernando Báez Sosa, pero agravó la situación por la movilización [del cuerpo]. La presión excesiva en las maniobras puede causar lesiones en el abdomen y en el hígado”.

En este contexto, el defensor Tomei le consultó a Velich: “¿Un sangrado en el hígado puede causar la muerte?”, a lo que el perito respondió: “Puede causar la muerte o puede acelerar la muerte”.

Qué dijo el joven que fue absuelto por el crimen de Villa Gesell

Algunas de las revelaciones más íntimas sobre cómo se manejaba el grupo de los ocho imputados, los cuales compartían casa en Villa Gesell y se conocían de Zárate de donde son oriundos, vino de la mano de Juan Pedro Guarino, quien también pasó esas vacaciones con ellos y estaba en las inmediaciones del boliche Le Brique cuando ocurrió el ataque. Tanto Guarino como otro joven del grupo, llamado Alejo Milanesi, fueron absueltos porque las filmaciones no lo ubicaron al momento del hecho.

En su audiencia, Guarino se mostró distante del grupo con el que había viajado. Allí explicó que de las 10 personas que compartían casa en Villa Gesell, solo era amigo de Ciro y Luciano Pertossi. “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones”.

Juan Pedro Guarino, uno de los dos jóvenes que fueron imputados y luego sobreseídos en la investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell, aseguró hoy que sintió "hasta vergüenza" tras la agresión de sus amigos al joven, y agregó al declarar como testigo en el marco del juicio que enfrentan los ocho rugbiers por el ataque que cuando vio a "Máximo Thomsen al lado de un chico tirado". Diego Izquierdo

Aunque está sobreseído en la causa, algunas imprecisiones y omisiones en su declaración llevaron a que desde la fiscalía anunciaran que, tanto él como Tomás Colazo (otro amigo de los imputados que no compartió casa con ellos pero estuvo en Le Brique esa noche) sean denunciados por falso testimonio. “Ellos mismo se ubicaron, cuando se les exhibieron los videos, parados detrás de un auto, pegados a la pared, mientras que a dos o tres metros de ellos se estaba produciendo el ataque”, dijo el fiscal Dávila en referencia a Colazo y Guarino.

A su vez, el funcionario sumó: “Inmutados quedaron. No se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas que estás personas por omisión mintieron, por lo que se va a solicitar que se inicie una causa por separado por falso testimonio”.

LA NACION