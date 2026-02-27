Condenaron a cuatro años de prisión al hombre que tomó de rehén a su familia en un departamento de Recoleta en 2024

La Justicia condenó a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo al hombre que se había atrincherado y tomado de rehén a su exmujer y a su hijo de 6 años en su departamento de Santa Fe y Pueyrredón en enero de 2024; la sentencia fue impulsada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, a cargo de José Ernesto Sylvié.

El hombre de 55 años, que fue imputado por lesiones en contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad, daños y desobediencia a la autoridad, fue detenido en el momento y permaneció en prisión preventiva durante todo el proceso judicial.

Finalmente, en un juicio abreviado, el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 1, el Rodolfo Adán Ariza Clerici, condenó al hombre por resultar autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por haber mediado violencia y amenazas, en concurso real con lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género.

Asimismo, se le impuso la prohibición de cualquier tipo de contacto con su exmujer. Respecto al contacto con su hijo, la causa sigue en trámite en la Justicia civil.

Toma de rehenes en Recoleta

El hecho ocurrió 20 de enero de 2024 a las 5.30, cuando personal de la Comisaría Vecinal 2B recibió un llamado de emergencia por una privación de la libertad en un departamento situado en Avenida Santa Fe al 2500, esquina Pueyrredón.

Una mujer de 47 años solicitó asistencia para contener a su marido, quien, de manera agresiva los había tomado de rehenes a ella y a su hijo de seis años.

La mujer fue liberada primero y el agresor se mantuvo encerrado con el menor durante horas en la terraza situada en el piso 14 del edificio.

Cuando los efectivos arribaron, constataron que la mujer tenía un golpe en el rostro, quien manifestó que había sido agredida por su pareja. Dentro del edificio estuvo retenido un niño de seis años, hijo de ambos, por más de siete horas, hasta que el hombre se entregó y fue detenido, luego de arduas negociaciones llevadas adelante por la policía.

En el lugar trabajaron la Unidad de Flagrancia Este y se solicitó la presencia de la División de Operaciones Especiales (DOEM), el Grupo Especial de Rescate, Bomberos y también personal del Grupo Especializado de Protección (GAPE).