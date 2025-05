Condenaron a la mujer que asesinó a sus hijos, pero le aplicaron atenuantes

Un tribunal de Justicia de Corrientes declaró a Aldana Belén Muñoz culpable de haber asesinado a sus hijos Dylan, de 8 años y Sofía, de 5, en su casa del Barrio Santa Rosa, de Curuzú Cuatiá, el 15 de noviembre de 2023.

Este jueves se anunciará cuál es la pena que recibirá por el doble filicidio. Para ese delito, el Código Penal prevé la pena de prisión perpetua, pero en este caso en particular, y aunque descartaron una eventual inimputabilidad, los jueces hallaron circunstancias extraordinarias de atenuación y consideraron que la acusada actuó en el contexto de un “trastorno mental transitorio incompleto”.

El Tribunal de Juicio de Mercedes, integrado por Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, consideró a Muñoz penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, en concurso real, por dos hechos. El jueves 22, en la audiencia de cesura, se sabrá cuánto tiempo deberá estar presa .

Sofía y Dylan Maciel, asesinados el 15 de noviembre de 2023 en Curuzú Cuatiá, Corrientes X.

El juicio y los hechos

Aldana Muñoz, de 27 años, está detenida desde el momento del hecho. La fiscal Clara Belén Arrúa, en el juicio, afirmó que había pruebas contundentes de que la mujer había actuado de forma consciente y con voluntad de matar, presuntamente para vengarse de Marcelo Maciel, el padre de los chicos, debido a que él había iniciado una relación con otra mujer.

La defensora oficial que asistió a la acusada, Julieta Lacroze, había planteado circunstancias de atenuación. Consideró que la mujer vivía en un contexto prolongado de violencia de género que la había sumido en un estado psicológico traumático profundo que, consecuentemente, la habría llevado a un extremo de desesperación en el que se desencadenó la tragedia.

En su alegato, la defensora oficial Lacroze puso el foco en los “antecedentes de violencia doméstica”; argumentó que la mujer había sido “víctima de un sistemático sometimiento que la condujo a un estado mental alterado” y que “el crimen no podía ser comprendido sin analizar el complejo entorno de violencia que precedió al trágico acontecimiento”, según publicó el portal Agencia Mercedes.

Aldana Muñoz es juzgada en Corrientes por haber apuñalado a sus hijos a Sofía y Dylan, el 15 de noviembre de 2023 X.

En el debate, en tanto, Marcelo Maciel expresó: “Me quitó los dos únicos hijos que tuve”. Y agregó: “Yo lo único que quiero es que haya justicia para mis dos hijos. A pesar de que está por hacer un año y medio que no están conmigo, el dolor nadie me lo quita porque no los tengo más” .

Los hechos

El 15 de noviembre de 2023, el Barrio Santa Rosa, de Curuzú Cuatiá, fue escenario de un conmocionante crimen. Vecinos alertaron a la policía al escuchar gritos provenientes de una casa situada en Don Bosco y Monteagudo, en esa ciudad situada a unos 320 kilómetros de la capital provincial.

Esos vecinos entraron y se enfrentaron a un cuadro dantesco: Dylan Maciel, de 8 años, y su hermana Sofía, de 5, fueron encontrados muertos y, cerca de ellos, su madre, herida en el cuello, pero con vida. En ese momento, el padre de los niños, que es empleado rural, estaba regresando a casa tras cumplir con su jornada laboral.

Según la hermana de Aldana Muñoz, la madre los había atacado con un cuchillo, provocándoles heridas letales en el cuello; los chicos murieron por sendos paros cardíacos provocados por shock hipovolémico producto de las profundas lesiones de arma blanca que habían sufrido.

La mujer, en tanto, presentaba heridas superficiales en el cuello, aparentemente autoinfligidas, y fue trasladada al Hospital Fernando Irastorza, de Curuzú Cuatiá, donde quedó internada bajo custodia policial, en calidad de detenida, acusada por el doble crimen de sus hijos.

Según las primeras investigaciones, la mujer y su esposo transitaban severos problemas en su relación conyugal, razón por la cual, según las declaraciones de Maciel, Muñoz habría tomado venganza y asesinado a los chicos.