Condenaron a prisión perpetua al panadero que mató a su compañero con grasa hirviendo mientras dormía

Miguel Martínez, el panadero acusado de matar a su compañero de trabajo José Sofiudin Jaharise al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía, fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía. Además, el tribunal lo declaró penalmente responsable por amenazas coactivas, en tres hechos, conforme a la acusación del Ministerio Público de la Acusación.

La sentencia fue dictada por el tribunal de Primera Instancia integrado por los jueces Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de Martínez en el ataque ocurrido el 7 de diciembre de 2022 en una panadería de la ciudad de Rosario, donde ambos trabajaban.

De acuerdo con la investigación, el hecho se produjo cuando Jaharise descansaba en el sector trasero del local, luego de cumplir parte de su jornada laboral nocturna. En ese contexto, Martínez aprovechó el estado de indefensión de la víctima, llenó un balde plástico con grasa hirviendo de una freidora y se dirigió hasta el lugar donde se encontraba acostado. Sin mediar palabra, le arrojó el líquido abrasivo, a más de 100ºC, sobre la cabeza, el rostro y el torso.

Así fue el momento en que le arrojó grasa hirviendo

El ataque le provocó quemaduras de extrema gravedad. Jaharise fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internado durante 17 días. Finalmente, falleció el 24 de diciembre de 2022 “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”, según consta en el informe médico incorporado a la causa.

Durante el juicio, el Ministerio Público de la Acusación sostuvo que el ataque fue cometido de manera sorpresiva y deliberada, sin posibilidad alguna de defensa por parte de la víctima, lo que configuró el agravante de alevosía. En esa línea, la acusación remarcó que Martínez esperó a que su compañero estuviera dormido para ejecutar la agresión, utilizando un medio capaz de provocar un daño letal.

Tras cometer el homicidio, Martínez, de 33 años, escapó del lugar a bordo de una moto Guerrero Trip. Permaneció prófugo durante casi dos meses, hasta que fue detenido en marzo de 2023, luego de una serie de medidas investigativas que permitieron dar con su paradero. La fuga posterior al ataque fue valorada por la acusación como un elemento más para acreditar el dolo con el que actuó.

Así fue el momento de la detención

Además del homicidio, el tribunal tuvo por probados tres episodios de amenazas coactivas atribuidos a Martínez, cometidos en enero de 2023, cuando ya se encontraba prófugo. Según se estableció en el debate, los días 17, 21 y 23 de enero el acusado intimidó a su expareja mediante mensajes enviados a través de la red social Facebook. Esos hechos fueron incorporados en la misma causa y formaron parte del veredicto condenatorio.

El juicio oral había comenzado con la acusación del fiscal Patricio Saldutti, quien desde el inicio anticipó que solicitaría la pena máxima prevista en el Código Penal. Durante las audiencias, se incorporaron pruebas testimoniales, periciales y registros fílmicos que, según la fiscalía, no dejaron dudas sobre la mecánica del ataque ni sobre la autoría del hecho.