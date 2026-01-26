Comenzó a ser juzgado el panadero que mató a su compañero al arrojarle grasa hirviendo mientras dormía

En el Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina de Rosario comenzó hoy el juicio contra Miguel Alejandro Martínez, acusado de matar con grasa hirviendo a Sofiudin José Jahari, quien fue su compañero de trabajo durante años en una panadería. En las audiencias previas, el sospechoso admitió el crimen y tanto el fiscal como la abogada querellante anticiparon que pedirán prisión perpetua.

El juicio oral inició en la sala 10, ante la presencia del tribunal de Primera Instancia conformado por los jueces Lisandro Artacho, Carlos Leiva y Gonzalo Fernández Bussy. El criminal, de 33 años, está procesado por los delitos de homicidio calificado por alevosía y amenazas coactivas.

“Tenemos acreditado que el autor del hecho esperó que la víctima se acostara en un lugar apropiado para el descanso en una panadería en la que trabaja de noche. Aprovechando el estado de indefensión del señor Sofiudin, le echó un balde de grasa hirviendo sobre la cabeza, lo que le provocó quemaduras que luego de 17 días de agonía generaron su muerte. El delito imputado es homicidio calificado por alevosía”, manifestó el fiscal Patricio Salduitti, instantes antes de ingresar a la sala, en conferencia de prensa.

Así fue el momento en que le arrojó grasa hirviendo

A su vez, señaló que el acusado no negó los hechos y expresó que no había un “móvil lógico” para explicar el homicidio. “Los familiares de la víctima mencionan una cuestión de celos, pero no hay ningún tipo de justificación para actuar como actuó”, dijo.

“Las pruebas que tenemos son más que suficientes y también hay testimonios, hay un video de una cámara de seguridad interna de la panadería que no deja dudas ni de la mecánica del hecho, ni de la autoría, ni de los medios con los cuales fue cometido que nos dan la calificación legal de alevosía”, agregó.

En ese contexto, indicó que junto a la querella, a cargo de Verónica Colman, exigirán por la prisión perpetua. “La fuga posterior es para nosotros un elemento demostrativo del dolo. Todo parte de esta premeditación contemplada por la alevosía”, aseguró.

Asesinato y huida

Según la reconstrucción del caso, Martínez esperó a que Jahari se durmiera en el sector de descanso de la panadería donde trabajaban juntos, “La Tradición”, que en aquel entonces estaba situada en la calle Santiago al 4700. Cuando lo vio indefenso, le arrojó sobre el cuerpo la grasa que había hervido previamente.

Así fue el momento de la detención

“El miércoles 7 de diciembre mi tío José se encontraba en su lugar de trabajo: una panadería de Rosario. Casi terminando su horario laboral se recostó y mientras dormía un compañero le tiró un balde de grasa hirviendo en el rostro y gran parte de su cuerpo”, había expresado en aquel momento la sobrina de la víctima, Oriana, vía redes sociales.

Tras cometer el crimen, Martínez se fugó en una moto. En tanto, Jahari, de 47 años, fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde agonizó por 17 días hasta su fallecimiento, ocurrido el 24 de diciembre de 2022, “a consecuencia de complicaciones multiorgánicas e infecciones derivadas de la naturaleza del material orgánico y el lugar donde sufrió las lesiones térmicas”, según difundió el establecimiento médico.

El cambio de look del sospechoso al momento de su arresto, en 2023 Policía de Rosario

El criminal estuvo prófugo por casi dos meses hasta que fue detenido en un domicilio situado en avenida Las Palmeras y las vías del ferrocarril, en la zona oeste de Rosario, el 2 de febrero de 2023. La Policía logró dar con él luego de realizarle un seguimiento a la moto que había utilizado para escapar. En orden de intentar esconderse, el hombre se había teñido el pelo y se había dejado crecer la barba en forma de candado.