Tucumán: conmoción por el asesinato de un sacerdote dentro de una parroquia

El sacerdote Oscar Juárez tenía 67 años y desde hace 13 años estaba al frente de la parroquia San Martín de Porres de la capital tucumana. Esta mañana fue hallado sin vida, con al menos dos puñaladas en la espalda. Sospechan que el religioso habría sido víctima de un intento de robo Crédito: Facebook

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El brutal crimen del cura Oscar Juárez durante un presunto intento de robo conmociona a los vecinos de la parroquia San Martín de Porres, ubicada en calle Castro Barros al 100, en la zona oeste de la capital tucumana. Según la información policial, el sacerdote, de 67 años, fue hallado sin vida esta mañana por la encargada de limpieza, tendido en el piso de su habitación, con múltiples heridas de arma blanca en la espalda.

El religioso vivía solo y estaba al frente de la parroquia San Martín de Porres desde hace 13 años. Antes de ser designado en esa iglesia, Juárez había sido párroco en la ciudad de Alderetes.

Fuentes judiciales informaron que, de acuerdo con los peritajes preliminares, el homicidio se habría producido durante la madrugada y habrían actuado varias personas. El móvil del crimen todavía está siendo investigado, pero se sospecha que se trató de un intento de robo, debido a que faltarían algunos elementos personales de la víctima. Las fuentes indicaron que el padre Juárez recibió al menos dos puñaladas en la espalda.

Los vecinos de la parroquia denunciaron que en los últimos meses creció la inseguridad en la zona y recordaron que el propio ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, que vive a pocas cuadras de la iglesia, fue víctima de un robo en su domicilio hace algunas semanas.

El arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, se hizo presente este mediodía en la parroquia San Martín de Porres, donde rezó el rosario junto a un grupo de vecinos y recordó con tristeza al padre Juárez. "Con 67 años de edad, 42 años de cura, 13 años al frente de esta parroquia, era un excelente sacerdote, caracterizado por su humildad y su lucidez. Lo tuve como profesor. La muerte de un sacerdote nos genera un dolor profundo. Pero en especial la de este cura con tantos años y con pilas para seguir", expresó a la prensa monseñor Sánchez.

La investigación de la causa está en manos de la fiscal Adriana Giannoni, quien conduce la unidad especializada en Homicidios del Ministerio Público Fiscal de Tucumán (MPF).

La fiscal informó que el padre Juárez "fue asesinado de varias puñaladas en distintas partes del cuerpo" y estimó que el homicidio se produjo entre las 22 de ayer y las 2 de la madrugada de hoy.

Giannoni señaló que "el móvil (del crimen) sería un robo" y que "actuaron entre dos o tres personas. La fiscal detalló que los delincuentes ingresaron a la casa parroquial "forzando dos o tres puertas" cuando Juárez no se encontraba en el lugar. "Sorprendieron al padre cuando ingresó y lo apuñalaron. No estaba atado, pero tenía una cinta que le daba vuelta en toda la cara", precisó a la prensa la investigadora, quien aclaró que todavía no hay sospechosos identificados por el crimen.

La Policía sospecha que detrás del homicidio del religioso podrían estar involucrados menores que integran una banda que ya cometió otros robos en esa zona de San Miguel de Tucumán.