Paquete sospechoso hallado cerca del Congreso obligó a un operativo especial

La aparición de un paquete sospechoso a las afueras del Congreso puso en alerta a las autoridades, que montaron un operativo especial este jueves por la mañana. El “artefacto”, según pudo saber LA NACION, fue hallado en Combate de los Pozos 53 cerca de una cabina de gas y el resultado arrojó “negativo”.

Poco después de las 7 de este jueves, se dirigió al lugar personal de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA) cuando una denuncia localizó la presencia de un posible artefacto explosivo, frente al Congreso de la Nación.

Minutos después de que se analizara el objeto, el resultado arrojó negativo, indicaron fuentes policiales a este medio. Se trataba de una caja que no contenía amenaza alguna. “Una falsa alarma”, repitió una fuente del Congreso.

En tanto, el operativo desplegado esta mañana obligó a que se cortara el tránsito sobre Combate de los Pozos. Sin embargo, minutos después toda la calzada fue liberada para la circulación.

🔹Operativo por un paquete frente al Congreso: era una sólo una caja



La Policía cortó la circulación en Combate de Los Pozos a modo preventivo.



📌Lo contó Juan Pablo Zanotto en LN+ pic.twitter.com/yx5n4Xzsjj — La Nación Más (@lanacionmas) March 5, 2026

El hallazgo surgió de la verificación matutina que efectúa la PFA en las inmediaciones del Congreso para garantizar la seguridad. Según se precisó el objeto se encontraba próximo a una cabina de gas. Dado que los resultados rápidamente dieron cuenta que se trataba de una falsa alarma, el Congreso no debió ser evacuado y los empleados pudieron ingresar a trabajar con normalidad.

Pese a ello, se labraron actuaciones por “averiguación e intimidación pública”. Interviene en el caso el Juzgado Federal 9, a cargo del juez Sebastián Ramos, quien dispuso el secuestro del elemento y el relevamiento de las cámaras de seguridad que se encuentran instaladas en la zona.

El fuerte operativo desplegado coincide además luego de que el gobierno de Javier Milei elevara a “alto” el nivel de seguridad por la escalada del conflicto en Medio Oriente, en el que Estados Unidos e Israel atacaron objetivos militares en Irán el sábado a la madrugada.

La medida también alcanza a sedes diplomáticas extranjeras, a “objetivos sensibles” y a la comunidad judía. En la misma línea se manifestó el gobierno porteño, que reforzó la seguridad en templos, escuelas y embajadas.