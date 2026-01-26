Violencia sin fin: lanzaron una granada a un patrullero luego de que detuvieran a dos personas en una villa de Córdoba

La tarde caía sobre las calles de Villa La Lonja cuando los móviles policiales, estacionados uno detrás de otro, comenzaban a reorganizarse para retirarse del barrio. El operativo ya había concluido: dos sospechosos habían sido aprehendidos y el despliegue se encontraba en sus minutos finales. Varios efectivos conversaban al costado de las camionetas, revisaban los procedimientos y se preparaban para dejar la zona. Fue entonces cuando un objeto metálico cayó dentro de la caja de uno de los vehículos y generó momentos de tensión. Nadie lo había visto venir. Cuando los policías se acercaron, entendieron la gravedad de la situación: era una granada de mano.

El episodio ocurrió ayer por la tarde en el marco de un despliegue destinado a identificar a presuntos autores de distintos delitos en el sector. De acuerdo con la información oficial, el operativo terminó con la aprehensión de dos personas: un hombre mayor de edad y un adolescente de 15, interceptados en las inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna. La intervención parecía concluida cuando, desde el interior de Villa La Lonja, comenzaron a arrojarse objetos contundentes hacia los móviles.

Entre esos elementos, y sin previo aviso, apareció la granada que cayó de lleno en la caja de una de las camionetas estacionadas

Frente a la presencia del artefacto, los efectivos activaron un protocolo inmediato: despejaron el área, ordenaron a todos los presentes que se alejaran y establecieron un cordón preventivo alrededor del vehículo que tenía el artefacto explosivo. El conductor del móvil mantuvo la unidad inmóvil mientras se organizaba la zona segura para permitir la llegada del Departamento Explosivos de la Policía de Córdoba.

Al arribar, los técnicos especializados identificaron el dispositivo: una granada FMK‑2, un modelo de fabricación nacional históricamente utilizado en contextos militares y de instrucción. En una primera evaluación no pudieron determinar si el artefacto conservaba capacidad operativa, por lo que procedieron con medidas de máxima precaución. Mediante cuerdas y movimientos controlados, retiraron la granada de la caja de la camioneta y la colocaron en una tolva destinada al traslado de elementos peligrosos.

El dispositivo fue trasladado luego hasta un sector seguro del Tiro Federal Córdoba, donde quedó bajo resguardo para su posterior análisis. La Policía informó que el estado interno del artefacto y su peligrosidad efectiva serán determinados por peritajes específicos.

Durante los incidentes previos, uno de los efectivos sufrió lesiones leves en una mano y en la pierna derecha. Las heridas no motivaron su traslado a un centro asistencial. No se registraron otras personas lesionadas.

Mientras los especialistas trabajaban sobre la granada, el resto del personal policial aseguró varias cuadras alrededor de los móviles. En las imágenes obtenidas en el lugar se observa a los técnicos agachados sobre el artefacto y a los efectivos armando el cordón de seguridad para evitar que vecinos se acercaran al punto crítico del operativo.

Tras la remoción del artefacto y la normalización del perímetro, los dos aprehendidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones.

La Policía indicó que, una vez retirado el artefacto y finalizada la intervención del grupo de Explosivos, la circulación en el barrio se restableció de manera progresiva y no se registraron nuevos incidentes en la zona.