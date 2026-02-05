Contrapunto entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad por las amenazas que denunció un magistrado

El juez de Nicolás Schiavo ratificó esta mañana que ayer un grupo de personas ingresó de forma violenta en el edificio donde funcionan tres juzgados de Garantías de San Martín y que tiene entendido que “algunas tenían armas blancas”. En cambio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense definieron el hecho como un presunto “reclamo vinculado a la situación procesal de imputados detenidos” y que “durante la verificación del lugar no se constataron daños materiales, ocupación de despachos, ingreso al edificio judicial ni personas lesionadas”.

“Eran personas que entraron de manera violenta, esgrimiendo frases violentas”, dijo hoy Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, cuando llegaba a los tribunales.

El episodio ocurrió ayer cerca de las 12 en un edificio situado en Pueyrredón y Cerrito, en San Martín, donde funcionan tres juzgados de Garantías de ese departamento judicial.

Nicolas Schiavo, juez amenazado

Según fuentes judiciales, todo comenzó en la Mesa de Entradas, en la planta baja de la sede judicial, donde el grupo agresor llegó a los gritos y exhibiendo armas blancas. Tenían la intención de llegar hasta el despacho del juez Schiavo.

“Fue un hecho muy grave. Querían entrar en los despachos. No era una manifestación. Era un grupo de gente que pretendía tomar represalias contra representantes de la Justicia. Hubo amenazas de muerte”, había afirmado a LA NACION una fuente judicial que estuvo en el edificio.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron que se trató de una “manifestación pacífica”.

En un informe reseñaron que la primera llamada al número de emergencias 911 fue hecha por el juez Alberto Brizuela, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, a las 11.52. Nueve minutos después llegó al lugar un móvil de Seguridad Ciudadana.

“ Se informa la presencia de aproximadamente 20 personas, manifestándose de forma pacífica, sin corte de arterias ni obstrucción del tránsito ”, fue el primer comentario hecho por el personal policial a sus superiores. Después, el móvil de Seguridad Ciudadana N° 00090 se retiró del lugar.

A las 12.25 ingresó una nueva llamada al 911 porque, supuestamente, manifestantes habían ingresado a uno de los juzgados.

En esta ocasión, a las 12.33 llegó a los tribunales otro móvil que se fue dos minutos después porque “los manifestantes se habían retirado”; en el reporte policial se indicó que esas personas "no ingresaron al edificio judicial" y que “la manifestación fue pacífica”.

Según la información brindada por los uniformados a sus superiores, “los manifestantes no produjeron incidentes” y tampoco se registraron hechos de violencia.

En cambio, ante los micrófonos de LN+ y TN, en la puerta de la sede tribunalicia, el juez Schiavo dijo que lo sucedido no fue una manifestación. “Lo de ayer no fue una protesta y mi preocupación era el personal del juzgado”, afirmó.

En el edificio no hay cámaras de seguridad, según pudo saber LA NACION.

Ayer, desde la Suprema Corte de Justicia se comunicaron con el juez Schiavo y se pusieron a su disposición.

“Una comisión técnica de trabajo entre la Suprema Corte bonaerense, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia que venía trabajando sobre el tema, conformó un acuerdo para formalizar e implementar protocolos de custodia y actuación en edificios judiciales, con énfasis en aquellos ubicados en zonas complejas o que tramitan las causas más conflictivas, entre las que están las de narcomenudeo que son de competencia de la justicia provincial”, explicaron a LA NACION fuentes judiciales.