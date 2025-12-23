Conurbano bajo fuego: motochorros balearon en la cabeza a un hombre de 63 años mientras paseaba a su perro

Un hombre de 63 años fue baleado en la cabeza durante un robo en Lanús, cuando caminaba por la calle junto a un familiar y su mascota. El disparo le rozó el cráneo y le provocó un corte profundo que requirió sutura, pero se encuentra fuera de peligro. El episodio, que quedó registrado por una cámara de seguridad privada, ocurrió en la intersección de Montevideo y Juan B. Justo, cerca de las 22 del domingo. Según señalaron fuentes policiales, dos delincuentes en una motocicleta oscura interceptaron a la pareja y efectuaron al menos un disparo con el objetivo de consumar el robo. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de la víctima y le causó una lesión superficial en el cuero cabelludo.

De acuerdo con lo que se observa en el video, los agresores se acercaron con determinación: uno descendió de la moto y exigió pertenencias. La secuencia describe un intento de quitarle el portadocumentos, donde el hombre llevaba poco dinero. En ese contexto, el asaltante apuntó y disparó. Tras los tiros, los delincuentes escaparon rápidamente. Un vecino trasladó al herido al Hospital Vecinal, donde los profesionales constataron que se trataba de un roce provocado por el proyectil, le realizaron curaciones, suturas y le dieron el alta luego de los estudios de rutina.

La hija del hombre baleado explicó en declaraciones televisivas que estaban por ir a comprar a un supermercado cercano y que, para no llevar valores, su padre solo tenía un portadocumentos con lo imprescindible. “Mi viejo estaba mirando el portadocumentos porque tenía poca plata, para ir a comprar al supermercado, y se lo quieren sacar”, relató. Señaló además que el asaltante “le apuntó directamente y le tiró” y que la lesión resultó superficial, aunque debieron realizar sutura. “En el momento le empezó a sangrar un montón. Hasta que no llegamos al hospital vecinal no supimos si había ingresado la bala o no. Fue un susto enorme”, dijo.

En el centro de salud le hicieron una tomografía para descartar lesiones internas y confirmaron que solo necesitó puntos en la herida. La joven también agradeció el apoyo de los vecinos que colaboraron para el traslado y la asistencia primaria.

Fuentes del caso indicaron que los delincuentes habían intentado llevarse el portadocumentos y teléfonos. Al constatar que no había billetera ni celulares, uno de ellos golpeó al hombre con la culata del arma y, en la misma dinámica, disparó. La secuencia fue veloz y quedó registrada por un dispositivo de seguridad de la zona, material que ahora forma parte de la investigación judicial en curso.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de Lanús. Los investigadores buscan a los autores del robo y analizan las imágenes de las cámaras, junto con otras medidas de prueba, para identificar a los responsables. Por el momento no hay detenidos. Voceros ligados a la pesquisa señalaron que se trata de un ataque con un claro objetivo de robo, sin otras motivaciones aparentes.

El estado de salud de la víctima evolucionó de manera favorable. Tras la atención inicial y los estudios complementarios en el Hospital Vecinal —incluida la tomografía—, fue dado de alta con recomendaciones de control ambulatorio.

La UFI N° 6 de Lanús continúa con la recolección de pruebas para reconstruir la secuencia y dar con los responsables del asalto armado. No se informaron detenciones hasta el momento.