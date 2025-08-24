Conurbano salvaje: quemaron una agencia de autos y los atraparon gracias a las cámaras de seguridad

Un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una agencia de autos situada en la zona de El Dique, en el partido bonaerense de Ensenada, durante la madrugada del sábado. Las imágenes captadas por el sistema de monitoreo municipal revelaron que el fuego habría sido provocado de manera intencional, lo que derivó en la detención de cuatro personas que circulaban en una camioneta vinculada al hecho.

Los sospechosos en el vehículo identificado por las cámaras de Ensenada

El episodio ocurrió cerca de las 0.30 de ayer en el comercio situado en la intersección de las calles 122 y 47. Según informaron fuentes policiales, la alerta inicial fue emitido por la Comisaría 3ª de Ensenada, que recibió un llamado sobre un incendio activo en el lugar. Al llegar, personal del Comando de Patrullas constató la situación y dio aviso a los Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron con cuatro dotaciones para extinguir las llamas que consumieron el lugar.

Dos de los sospechosos detenidos por el incendio en Ensenada

Las pérdidas materiales fueron totales. Las grabaciones internas del local muestran cómo el fuego consumió por completo las instalaciones, destruyó varios vehículos y generó daños de gran magnitud. El propietario del comercio, identificado como Alejandro Javier Rodríguez, de 49 años, fue quien radicó la denuncia formal.

Las imágenes claves del incendio en una concesionaria de Ensenada

Minutos después del inicio del siniestro, el Centro de Monitoreo Municipal aportó imágenes clave para la investigación. En ellas se observa la llegada de una camioneta Renault Oroch blanca, con dominio AA803YN, que se detuvo frente al local. Del habitáculo trasero descendieron dos hombres que ingresaron al predio y, poco después, se detectó el inicio de un foco ígneo.

La detención de los sospechosos del incendio en Ensenada

A partir de esa información, los agentes lograron interceptar el vehículo en la zona de 122 y 43. En su interior viajaban cuatro personas: Cristian Daniel Canteros, de 30 años, Alejandro Daniel Novosad, de 36; Leandro Xavier Ferrarazo, de 36 y Gisela Canteros, de 33. Todos fueron trasladados a la Comisaría 3ª y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Menucci.

Durante la requisa, se secuestraron varias prendas de vestir que coincidían con las descripciones aportadas por las cámaras: un camperón negro, una campera gris, gorros y un pasamontañas. Además, al verificar los antecedentes de los detenidos, se constató que Novosad tenía un pedido de comparendo compulsivo vigente en una causa por “robo calificado en grado de tentativa”, con intervención del Tribunal en lo Criminal N° 4 de La Plata.

La investigación quedó caratulada como “incendio y otros estragos” y continúa en curso. El fiscal tomó declaración a los involucrados y ordenó una serie de peritajes para determinar con precisión cómo se inició el fuego y cuál fue el rol de cada uno de los detenidos. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

Uno de los cuatro detenidos por la policía bonaerense Policía bonaerense

El hecho generó preocupación entre los vecinos de El Dique, que alertaron al 911 al notar las llamas. Varios frentistas colaboraron con los bomberos para facilitar el ingreso a la zona afectada, mientras que el personal policial acordonó el área para preservar la escena.

Las autoridades destacaron el rol del sistema de videovigilancia municipal, que permitió reconstruir los movimientos previos al incendio y vincular el vehículo con los sospechosos. Las imágenes serán incorporadas como prueba en la causa judicial.