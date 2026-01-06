Conurbano salvaje: un expolicía lucha por su vida tras recibir tres disparos en un intento de robo

Un expolicía de la Policía de la Provincia de Buenos Aires resultó gravemente herido al ser baleado durante un intento de robo en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero. La víctima, identificada como Carlos Leiva, permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Carrillo, con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió ayer lunes, pasadas las 15.30, en la intersección de las calles Ángel Pini y Tres de Febrero, a metros de un comercio que vende productos de granja. Leiva, que se desempeñaba como custodio de una pollería ubicada en Villa Pineral, estaba dentro de su vehículo, un Volkswagen T-Cross, cuando fue abordado por dos delincuentes armados con intenciones de robo.

Según la reconstrucción del caso, y por lo que se observa en una cámara de seguridad privada, el excomisario intentó resistirse y se desató un enfrentamiento armado en plena vía pública. Las cámaras registraron el momento en que los asaltantes se acercaron caminando al vehículo y comenzaron a amenazarlo con armas de fuego. En las imágenes se observa que Leiva tomó su arma para defenderse, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Los agresores huyeron a pie tras el tiroteo, mientras que Leiva quedó gravemente herido. Recibió impactos en el abdomen, el cuello y uno de sus brazos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, en Ciudadela, donde ingresó consciente pero en estado crítico. Allí fue sometido a una cirugía de emergencia: los médicos debieron extirparle un riñón y temen que una de las balas haya afectado la médula espinal, ya que el hombre no sentía las piernas al momento de ser ingresado.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial San Martín. El funcionario ordenó las primeras medidas y dispuso un operativo cerrojo en el barrio Derqui para dar con los responsables.

Durante los rastrillajes, efectivos de la Policía de Seguridad y personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) lograron la aprehensión de un joven identificado como N. A. M., de 18 años, en la calle Cerro Olivares al 3600. Según las fuentes, el detenido fue registrado por cámaras de seguridad en la zona del ataque y sus características físicas coinciden con las de uno de los presuntos autores.

Horas más tarde, los investigadores detuvieron a un segundo sospechoso, cuya identidad no fue revelada. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar el grado de participación de cada uno en el hecho.