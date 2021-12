Conurbano violento: los 90 segundos de terror que vivió la empleada de una panadería

Durante 90 segundos, Cinthia creyó que la mataban. Dos delincuentes, a cara descubierta, sin tapabocas, irrumpieron en la panadería de Villa Luzuriaga y amenazaron con asesinar a la empleada si no entregaba la recaudación.

En los 90 segundos que pasaron entre que los asaltantes, que usaban gorros, entraron en el local y abandonaron el comercio, la vida de la mujer de 44 años, estuvo a merced de los malvivientes. El violento episodio, que fue registrado por la cámara de seguridad del local, ocurrió en las últimas horas, en la panadería situada en Arieta y Buchardo, de la mencionada localidad del partido de La Matanza.

Los noventa segundos de terror de la empleada de una panadería

A los delincuentes no les importó que el local que asaltaron estuviera cerca de la comisaría de Villa Luzuriaga, situada en Garibaldi 2388. El domingo, a las 9.50, ambos asaltantes ingresaron en el local. Segundos antes, la empleada había atendido y cobrado a un cliente. Aparentemente, los malvivientes esperaron que no hubiera nadie en el comercio para entrar.

Dentro de la panadería, los asaltantes pasaron del otro lado del mostrador, hicieron ademanes con los que pretendían demostrar que tenían armas bajo sus ropas y amenazaron a la mujer que había quedado sola. Durante, noventa segundos, le advirtieron que la matarían si no les entregaba la recaudación del día.

Como la panadería llevaba abierta no más tres horas, no habían pasado muchos clientes. Así que la empleada trataba de explicar que no contaba con demasiado dinero. Después de un minuto y medio, los asaltantes abandonaron el comercio con $ 4500 de la recaudación y con la advertencia firme de que la matarían si alertaba de inmediato a la policía.

Después del asalto, la empleada realizó la denuncia en la seccional que está a dos cuadras de la panadería. A partir de declaración de la damnificada, los policías comenzaron a revisar las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de establecer cuál fue el camino que recorrieron los asaltantes, al salir del local. Además, los uniformados intentaban obtener imágenes nítidas grabadas por las cámaras de seguridad que permitan la identificación de los sospechosos en una eventual rueda de reconocimiento de detenidos.