Tras 11 años sin pistas, acusan a la hija y al yerno por la desaparición de una mujer

CÓRDOBA.- A 11 años de la desaparición de una mujer en Traslasierra, en el oeste cordobés, la Justicia ordenó la detención de su hija, de 29 años, y de su yerno, de 33. Están imputados como presuntos autores del delito de homicidio agravado por el vínculo.

Silvia Gloria Gallardo vivía en Yacanto de Traslasierra y trabajaba en la ciudad de Córdoba. El 12 de febrero de 2014 no regresó a su casa. Nadie más la vio hasta el día de hoy. A su familia le decía que era martillera; se iba los martes y volvía los viernes.

En declaraciones a LA NACION, una de sus hermanas, Analía Gallardo, quien denunció la desaparición, dijo que, desde hacía dos años, no sabían si se prostituía como había empezado a decirse. “Si se dedicaba a eso o no, no lo sé. Pero lo que estoy segura es que eso no tiene nada que ver con la desaparición de mi hermana”.

El 12 de febrero de 2014 la mujer tenía un pasaje de colectivo comprado para ir de Villa Dolores a Córdoba capital, pero nunca llegó a subir.

Ayer la Fiscalía de Fuero Múltiple Nº 2 de Villa Dolores, a cargo de María Eugenia Ferreyra, ordenó la detención de Yamila Micaela Gallardo y Hugo Alberto Suárez. Están acusados de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Ambos fueron detenidos en la ciudad de Córdoba y, en el procedimiento, se secuestraron teléfonos celulares y elementos considerados clave para la investigación.

Para la fiscal Ferreyra, los acusados intentaron desviar la investigación y dieron algunas "hipótesis sin fundamento, como una supuesta fuga voluntaria o forzada al exterior" a la vez que intentaron “desprestigiar” la vida moral y laboral de la víctima. La Fiscalía caratuló esos hechos como de " riesgo procesal".

“Si bien hay indicios o sospechosos por el caso, no están imputados como deberían, ni privados de libertad. Ella vivía con el yerno en la casa y tenía discordia porque él quería mandar más que ella. La tarde antes de desaparecer nos dijo que lo iba a echar de la casa porque estaba cansada y que si su hija se enojaba le iba a decir que se fuera con él”contó en el 2018 Analía Gallardo a este diario.

Entonces se presentaron ante el fiscal general de Córdoba, Alejandro Moyano. “Queremos visibilizar que en el interior de la provincia, y en particular en Traslasierra, los casos de mujeres desaparecidas quedan en la nada, sin respuesta desde el Estado, sin acceso verdadero a la Justicia ni al respeto de los derechos. Los procedimientos de investigación tienen irregularidades y una visible falta de recursos, capacidades y habilidades para actuar e intervenir en estas situaciones”, sostuvieron.