Córdoba. Detienen a otra policía por el asesinato del joven de 17 años

Este jueves hay una marcha por Valentino Correas, de 17 años. El pedido es de justicia. Crédito: Gentileza

Gabriela Origlia 12 de agosto de 2020 • 16:15

CÓRDOBA. Empeora la situación de los policías involucrados en el crimen del adolescente de 17 años en Córdoba. Hoy se conoció que uno de los detenidos e imputado por homicidio calificado por el asesinato de Valentino Blas Correas tiene antecedentes por encubrimiento. Y, además, quedó presa una tercera agente, Wanda Esquivel, quien se encuentra acusada de encubrimiento agravado.

El cabo Lucas Gómez fue imputado y enviado a juicio por ese delito en una causa por ataque sexual de La Calera, hace tres años. Ese expediente se originó tras una serie de ataques a mujeres en aquella ciudad "dormitorio" y en la propia capital provincial. Durante la investigación de ese caso, la fiscal de delitos sexuales Ingrid Vago detectó una situación irregular y una cadena de encubrimiento policial.

Ahora, tanto Gómez como Javier Alarcón, de 31 años, están acusados de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego, por la muerte de Correas, y de homicidio calificado en grado de tentativa, porque los disparos realizados "a matar" también pusieron en peligro las vidas de los cuatro chicos que acompañaban en el Fiat Argo blanco a Valentino; un proyectil perforó la capucha del buzo de uno de ellos y otro quedó incrustado en el apoyacabezas del asiento delantero del auto.

La Fiscalía sumó hoy una tercera detención, la de Esquivel, que estaba en el puesto de control que esquivaron Valentino y sus amigos, hecho que motivó la balacera. También quedó imputada, aunque no fue detenida, la oficial Yamila Martín, a la que se acusa de omisión de deberes de funcionario público.

La otra novedad de la jornada es que el arma que los policías aseguraron que un testigo -que nunca apareció- dijo que había sido tirada desde adentro del auto en el que iban Correas y sus amigos no funciona. El peritaje confirmó que es "inservible, no operativa, e inclusive no contaba con el percutor". La familia de la víctima y sus amigos aseguran que fue "plantada", ya que los jóvenes no llevaban ninguna.

La familia y los amigos de Correas convocaron a una movilización para mañana, a las 18.30, en pleno centro de Córdoba. El hermano de Valentino, Juan, publicó un video en su cuenta de Instagram para convocar a "todos los que quieran justicia". Pidió que la manifestación sea "en silencio y pacífica", con barbijo y distanciamiento social.