Así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo una emergencia cuando volaba hacia Europa

Generó expectación y preocupación la situación de uno de los Hércules C-130H de la Fuerza Aérea Argentina que este martes, cuando volaba hacia Natal, en Brasil, escala previa a su salto hacia Europa, debió regresar a la base de El Palomar tras declararse en emergencia por un desperfecto técnico en uno de sus motores.

En las últimas horas se conoció, a través de las redes sociales, un video que muestra su aproximación a la pista de la I Brigada Aérea de Morón y en el que se ve que el motor 1 −el primero de la izquierda de los cuatro turbohélices que impulsan al histórico avión de transporte táctico militar− detenido y en posición de “bandera”.

Así aterrizó el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea tras regresar de emergencia a su base

El Lockheed C-130H Hércules, matrícula TC-66, utilizado por las Fuerzas Armadas para el transporte de provisiones y tropas y para tareas de rescate, había despegado a las 8.02 de este martes desde la base de la I Brigada Aérea. Según informaron varios medios, se dirigía al Reino de Dinamarca para traer desde allí repuestos y otros elementos logísticos para atender a la flota de cazas F-16 adquiridos por la Argentina a ese país.

Luego de atravesar Uruguay y sobrevolar el espacio aéreo de los estados brasileños de Rio Grande Do Sul y Santa Catarina, y cuando ingresaba en la latitud del estado de Paraná, prácticamente frente a la ciudad de Curitiba, sobre el Océano Atlántico, la aeronave realizó un giro e inició su regreso.

La aeronave llegó hasta la costa del sur de Brasil, a la altura de Florianópolis, cuando desvió su ruta

Según reportaron en redes sociales medios especializados que monitoreaban el derrotero del TC-66, cerca de las 13.55 el avión experimentó un brusco descenso, pasando de 21.000 pies a 14.000 en pocos minutos. Estabilizó el rumbo y transitó a unos 230 knots (unos 420 kilómetros por hora). En esas mismas redes se reportó que los pilotos habían advertido problemas con el sistema de fluidos hidráulicos.

En un escueto comunicado, la Fuerza Aérea Argentina informó que el Hércules C-130H perteneciente a la I Brigada Aérea “debió regresar a su base de origen por una falla técnica”.

“ La aeronave, matrícula TC-66, había despegado para hacer una tarea ordenada por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina y presentó una novedad en unos de sus motores, no pudiendo dar continuidad a la trayectoria prevista . Cabe destacar que la tripulación a bordo detectó en forma inmediata la anomalía, aplicó los procedimientos operativos adecuados y aterrizó correctamente en la I Brigada Aérea salvaguardando la seguridad de los efectivos y de la aeronave sin mayores complicaciones”.

Efectivamente, a las 14.34 la aeronave tocó pista en el El Palomar. En una fotografía captada por el usuario de X @MirageAero, se advierte que el motor 1 del Hércules estaba detenido y en lo que en la jerga aeronáutica se conoce como “motor en bandera”, posición que reduce al mínimo la resistencia aerodinámica y mejora el control de sustentación. Eso se pudo constatar en el video que se conoció en las últimas horas.

La nave averiada, identificada como el TC-66 “Polo Sur”, es utilizada para transporte de provisiones y equipamiento a la base Marambio de la Antártida y participó de operaciones de rescate, como las repatriaciones durante la pandemia o la misión “Regreso Seguro” que consistió en la repatriación de 713 ciudadanos argentinos de Israel luego del atentado cometido por Hamas y el cierre de fronteras del país.

En diciembre de 2024, el TC-66 fue el encargado de traer al país el primer avión F-16 de los comprados a Dinamarca por el gobierno.