Córdoba: tres chicas que volvían de bailar entraron a una panadería, golpearon a una empleada y le robaron el celular

Tres adolescentes de entre 15 y 17 años que regresaban de bailar ingresaron a una panadería, golpearon a una empleada e intentaron escapar con su teléfono celular. Durante la huida, fueron interceptadas por vecinos.

El episodio ocurrió el domingo por la mañana en el barrio Zumarán, en el sector norte de la ciudad de Córdoba. Según informó el medio local La Voz del Interior, el ataque se produjo cerca de las 8 en el boulevard Los Granaderos, cuando las jóvenes, vestidas con ropa de fiesta, entraron a la panadería LuMiDel y pidieron un producto. La empleada, tal como muestran las cámaras de seguridad, las atendió con total normalidad.

De manera inesperada, una de las adolescentes se aproximó a la trabajadora y comenzó a golpearla con violencia. Segundos después se sumaron sus dos cómplices, que ayudaron a reducirla y le propinaron patadas.

En medio del forcejeo, una de ellas aprovechó para tomar el celular de la víctima. Antes de retirarse, arrojaron contra la mujer una bandeja con masitas y bizcochitos, según quedó registrado en las imágenes.

Pese a la agresión, la empleada logró incorporarse casi de inmediato y salió a perseguirlas con un cuchillo en la mano. Sin embargo, se detuvo al ver que un vecino ya corría tras las jóvenes con intención de atraparlas.

Minutos más tarde, las tres fueron alcanzadas y retenidas. Los habitantes del lugar ayudaron a inmovilizarlas hasta la llegada de la Policía, momento en el que la mujer volvió a increparlas por el ataque y el miedo vivido.

“Mierda me hicieron. Me duele todo. Yo me levanto para trabajar, no para que me hagan esto”, expresó la víctima, aún conmocionada, en declaraciones reproducidas por medios locales en las últimas horas.

Las adolescentes quedaron luego a disposición de la Justicia juvenil. A través de su cuenta oficial en la red social X, la Policía de Córdoba confirmó este jueves que fueron cuatro las detenidas por el hecho, en lugar de tres.

“Detuvimos a cuatro adolescentes luego de que atacaran a golpes a una empleada de una panadería y le sustrajeran su celular. Tras un rápido operativo, el teléfono fue recuperado y las jóvenes quedaron a disposición de la Justicia”, indicó la fuerza provincial, que acompañó el mensaje con una fotografía del dispositivo.