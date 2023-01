Córdoba: una mujer en situación de calle sufrió graves heridas tras ser prendida fuego en la vereda

escuchar

Una mujer en situación de calle resultó con serias quemaduras en gran parte de su cuerpo y se encuentra internada de gravedad tras haber sido prendida fuego por otra con la que mantuvo una discusión en la vereda ayer por la tarde en la ciudad de Córdoba. La víctima fue trasladada de urgencias al Instituto del Quemado y la agresora fue detenida por la Policía.

El violento hecho sucedió en la avenida Sabattini al 2.700 del barrio Rivadavia en Córdoba Capital. Allí, a través de unas cámaras de seguridad se registró el momento en el que una mujer se acerca a una pareja y tras unos instantes una de ellas es consumida por una gran llamarada.

Las imágenes muestran cómo el acompañante de la víctima identificada como Florencia, yacía acostado junto a ella, mientras esta discutía de cuclillas con su agresora. En ese instante, al parecer mediante un mechero, le prende fuego el pelo y enseguida alcanza la ropa y todo el cuerpo.

El Instituto del Quemado donde fue atendida la mujer agredida

Según se supo, la mujer de 34 años se encuentra en terapia intensiva y “está siendo valorada en su estado general, que es reservado”, dijo el doctor Walter Contreras, jefe de Guardia del Instituto del Quemado donde está siendo asistida, en diálogo con Canal 10 de Córdoba.

“La superficie corporal quemada es de aproximadamente el 50% y lo más comprometido es el tronco”, señaló el médico. “El tórax, el abdomen, los miembros superiores, parte de los miembros inferiores y el cuello”, son algunas de las zonas más afectadas.

El clip también revela que un comerciante de la zona es la primera persona que se acerca a socorrerla ante la insólita situación. “Estaba atendiendo a un cliente, cuándo vi llegar a la víctima junto con un chico abrazados. Luego, llegó otra mujer y comenzaron a discutir, hasta que vi una llamarada y cuándo me acerqué, la mujer se estaba prendiendo fuego”, dijo el testigo al mismo medio cordobés.

Explicó que se trata de “una pareja que suele andar por la zona junto con otro grupo que está en situación de calle, borrachos y en la vereda”.

“De la nada se tiraron en el cantero del local, y yo salí y les dije que iba a llamar a la Policía. Me dijeron que no se iban a ir y yo entré e hice el llamado. Me puse a atender y apareció otra chica con la que se pusieron a discutir”, amplió y agregó: “Veo una luz, una llamarada, y cuando veo para afuera, estaba la chica que llegó con el chico y la primera, tirada en el suelo prendida fuego”.

“El chico que estaba con ella y la otra chica se fueron y la dejaron ahí. Nosotros con los vecinos intentamos apagarla y llamamos a la ambulancia”, completó el comerciante.

