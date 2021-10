“Correte, con vos no es la cosa”, las primeras palabras del marinero que mató al capitán y al primer oficial

Después de disparar con un “arma automática gris plomo oscuro, de un calibre pequeño” y matar al capitán Alejandro García y al primer oficial Juan Pegasano, el marinero Carlos Lima se cruzó con el cocinero del buque Ayane, Carlos Banegas, y le espetó: “Correte, con vos no es la cosa. No trates de convencerme, anda a tu camarote”. Pocos minutos después, el sindicado doble homicida se comunicó con el Centro de Control de Tráfico Río de La Plata de la Prefectura Naval y anunció: “Me voy a entregar, así que quiero que venga un guardacostas y me arreste. Listo, es tan sencillo como eso”.

Lima, de 52 años, fue procesado en las últimas horas con prisión preventiva por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del acusado hasta cubrir la suma de 20.000.000 de pesos.

“A través de diversos testimonios recabados en autos, se pudo reconstruir, con el grado de probabilidad que la etapa impone, los sucesos anteriores y posteriores al hecho delictivo, coincidiendo todos ellos en que quien manipuló el arma de fuego y produjo las detonaciones que llevaron a la muerte de Pegasano y de García fue Lima, y que el arma utilizada habría sido arrojada por el imputado al agua, motivo por el cual de momento no ha sido hallada”, sostuvo el juez Kreplak en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION.

El doble homicidio ocurrió el 22 del mes pasado poco antes de las 23.30 cuando el buque, con 21 tripulantes, estaba fondeado. Después de matar a las víctimas, Lima, un expolicía con antecedentes penales en una causa donde fue condenado por tentativa de homicidio, arrojó en las aguas del Río de la Plata el arma utilizada en el doble crimen.

La tripulacion del buque Ayane captura

Según los tripulantes que declararon como testigos, el doble homicidio habría ocurrido después de que Lima discutiera con las víctimas en el pasillo del camarote del capitán y en el puente de navegación.

Lucas Discenza, quien cumplía la función de segundo oficial, sostuvo que el día anterior al doble crimen, a las 18, hubo una discusión entre Pegasano y Lima.

“Esa discusión habría ocurrido a raíz de una inspección de rutina que estaba realizando la Prefectura Naval sobre el buque, en la cual Lima, quien era el encargado de los equipos de seguridad de la embarcación, evadía las respuestas que se le efectuaban. Por ese motivo fue separado de la inspección”, según se desprende del expediente judicial.

Al día siguiente, Lima se “mostró [sic] solitario en el momento del almuerzo y de la cena. Evitó reunirse con sus compañeros en el comedor diario”, explicó Discenza en su declaración testimonial.

La discusión entre Lima y el primer oficial, previa al ataque a balazos, fue a las 23.20 y ocurrió en el denominado puente de navegación. “Se respondían ofensivamente”, explicó otro tripulante.

Gritos y disparos

“El testigo [Jorge] Barrera, por su parte, recordó que escuchó gritos y disparos que lo hicieron salir de su camarote y dirigirse a la escalera que comunica la cubierta A con los comedores. Que al no escuchar nada subió las escaleras rumbo al puente de navegación, donde se encontró a Lima descendiendo con un arma en la mano, quien le manifestó que había matado a Pegasano y a García y le dijo que se encierre en su camarote que el problema no era con él”, explicó el juez Kreplak en su resolución.

Después de haber ejecutado a sus víctimas, Lima se cruzó con el cocinero. Banegas dijo que cuando iba hacia el lavedero escuchó “ruidos continuos similares a golpes de metales” y que en el camino de regreso a su camarote se encontró con Lima que portaba con la mano derecha un arma de fuego corta”.

El cocinero describió el arma “como aparentemente automática gris plomo oscuro, de un calibre pequeño”. Otro testigo dijo que el arma homicida era “marrón tipo bronce” y calibre 22.

Banegas llegó a preguntarle a Lima qué hacía con el arma de fuego. La respuesta del marinero fue: “Correte que con vos no es la cosa. No trates de convencerme, anda tu camarote”.

La llamada de sindicado homicida a la Prefectura Naval, según el expediente judicial, fue a las 23.28. Después, Lima ingresó a la “zona de consola de carga” y, en ese momento, el resto de la tripulación cerró la puerta con cabos. El marinero llegó a decirles a sus compañeros que había arrojado el arma en el agua.

